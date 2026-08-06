Леонардо Ди Каприо и глава Amazon анонсировали совместный проект

Звезды,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Голливудская знаменитость и один из богатейших людей мира будут сотрудничать

Фото: ruwiki.ru

Леонардо ДиКаприо и глава Amazon Джефф Безос объединили усилия ради спасения исчезающих видов. Природоохранная организация актера Re:wild и Bezos Earth Fund объявили о запуске Phoenix Species Project, крупнейшей частной филантропической инициативы, направленной на восстановление видов, находящихся на грани полного исчезновения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Отмечается, что проект охватит 100 видов, от млекопитающих и амфибий до рептилий, птиц, рыб, беспозвоночных и растений, в 30 странах, от океанских глубин до вулканических равнин. Работа будет вестись в сотрудничестве с коренными народами, местными сообществами, учеными и защитниками природы.

Стартовое финансирование составляет 200 миллионов долларов. Bezos Earth Fund, привлеченный Ди Каприо благодаря его дружбе с четой Безос, выделит 100 миллионов. Re:wild предоставит такую же сумму при поддержке самого актера, а также организаций Age of Union и Todd Graves Family Foundation. В отличие от краткосрочных грантов, инициатива предполагает устойчивое, долгосрочное инвестирование в восстановительные работы. Более ста местных и международных партнеров займутся адаптацией программ под каждый конкретный вид и регион.

Проект также поддерживает страны, стремящиеся выполнить Цель 4 Глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия. Партнером выступает Reverse the Red Action Partnership, помогающая государствам определять приоритетные виды и запускать программы по их восстановлению. Глобальным научным партнером инициативы стала Комиссия по выживанию видов МСОП, крупнейшая в мире волонтерская сеть в области охраны природы.

Для Ди Каприо, чья экологическая активность давно стала второй карьерой, партнерство с Безосом выводит природоохранную деятельность на принципиально новый финансовый уровень. Теперь вопрос в том, успеют ли эти деньги дойти до видов, у которых времени почти не осталось.

#сотрудничество #Безос #Ди Каприо

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