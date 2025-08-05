– Государство, согласно Конституции, должно создавать возможности для всех – формировать инклюзивное общество участия, – отмечает заслуженный деятель РК, заместитель председателя Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, член Научно-экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК Зарема Шаукенова.

При этом, по ее словам, без активной роли самого общества – граждан, неправительственных организаций, профсоюзов, СМИ, политических и религиозных объеди­нений – построить устойчивую правовую систему невозможно. Ответственность за соблюдение Конституции несет не только государство, но и каждый человек. Без обратной связи, общественной вовлеченности, здорового гражданского участия немыслимо движение вперед.

– Нужно помнить, что за государством остаются ключевые обязанности: обеспечение безопасности, стабильности, правопорядка, защита уязвимых слоев населения. Но именно гражданское общество должно артикулировать идеи и инициировать перемены, – считает эксперт.

Такое партнерство возможно только на основе доверия. Именно оно становится своего рода политичес­ким капиталом. Об этом в древности хорошо сказал Конфуций: «В государстве должно быть достаточно пищи, оружия и доверия к правителям. Если чем-то и можно пожертвовать, то только не доверием – без него государство не устоит».

Конституция Казахстана изначально была нацелена на гуманизм и верховенство права. Она ставит во главу угла человека, его достоинство, свободы и права. Они абсолютны и неотчуждаемы с момента рождения. Но не только права человека определяет Конституция. В ней заложены также политические механизмы функционирования власти – система сдержек и противовесов, четкое распределение полномочий.

За прошедшие годы в Основной закон не раз вносились изменения – в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 годах. Самым масштабным стал референдум 5 июня 2022-го. Именно тогда в Конституции появилась одна из самых важных формулировок: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу». Это решение было воспринято обществом как шаг к социальной справедливости и суверенитету над природными богатствами страны.

2022 год стал еще и важной точкой изменений в вопросах устройства власти. Казахстанцы поддержали переход от суперпрезидентской к более сбалансированной – президентской – республике с сильным Парламентом. Это означает стремление общества к модернизации и устойчивости.

Касым-Жомарт Токаев предложил также важную политическую новеллу: ограничить срок полномочий Президента страны одним семилетним мандатом – без права на переизбрание. По его мнению, этого срока достаточно для реализации любых реформ, но вместе с тем такое ограничение снижает риски концентрации власти в одних руках и укрепляет доверие граждан.

– Такое решение говорит о прио­ритете стратегических задач над личными амбициями. Оно укреп­ляет демократические принципы и задает цивилизованные рамки для дальнейшего развития, – подчеркнула Зарема Шаукенова.

Так появились ключевые статьи обновленной Конституции: статья 41 пункт 1 – «Президент Республики Казахстан избирается... сроком на семь лет», статья 42 пункт 5 – «Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом более одного раза». Это и есть признаки новой политической эпохи – эпохи зрелости и ответственности.

В заключение Зарема Шаукенова напомнила, что ценности, заложенные в Конституции, вечны. Общественное согласие, политичес­кая стабильность, экономическое развитие на благо народа, патрио­тизм и демократические методы решения ключевых вопросов – не просто нормы. Таковы векторы, по которым мы должны сверять свои действия и курс страны.