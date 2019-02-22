​Эффективные меры социальной поддержки

Свежий выпуск
485
Сергей Осанов

Рассмотрены механизмы реализации предложений общественнос­ти, поступивших в оперативные штабы в регионах, а также во время подворового обхода. В целом проведен анализ 14 тыс. обращений. Для повышения эффективности мер социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения будет разработан единый стандарт­ный пакет социальной помощи и социаль­ных услуг на местах, включающий предоставление бесплатного школьного питания, льготного проезда, обеспечение формой и учебными принадлежностями, оплаты жилищно-коммунальных услуг и т. д. Вместе с тем, учитывая специфику отдельных областей, будут разработаны социальные карты по каждому региону с включением конкретных мероприятий в области обеспечения жильем, доступа к образовательным и медицинским услугам и др.

Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения населения жильем, а именно увеличения строительства арендного жилья, применения жилищных сертификатов, а также профилактики пожаров в жилом секторе путем регулирования пригодности помещений для проживания.

В заседании приняли участие представители партии «Нұр Отан», министерств индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, здравоохранения, национальной экономики, образования и науки, общественного развития, а также акиматы областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента. В обсуждении также участвовали эксперты и представители граж­данского общества.

По итогам обсуждения Ерболат Досаев поручил министерствам финансов, труда и социальной защиты населения и акиматам областей завершить необходимые расчеты по вопросам возможности увеличения размера социальных пособий и адресной социальной помощи. Министерствам индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, внутренних дел совместно с акиматами областей поручено проработать необходимые законодательные изменения в области регулирования качества жилищных условий. Министерствам общественного развития, здравоохранения поручено проработать предложения НПО, озвученные в ходе обсуждения.

Популярное

Все
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Династия Абиевых: история труда и успеха
Девять миллилитров надежды
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
На фоне затянувшегося ремонта детской облбольницы решили возвести госпиталь для детей
Ферросплавному заводу выписали штраф
За базар ответишь!
Повысить престиж колледжей
Изжить психологию временщиков
Ей все не эдак, все не так
Необходим эффективный и достойный ответ
Отделение госпитальной фармации открыто в Шымкенте
Казахстан принял участие в Саммите будущего ООН
Ожерелье из скотча и брошь из силикона
Путь к энергетической независимости
Жизнь города в объективе ровесника
Женская сборная Казахстана завоевала серебряные медали на Всемирной шахматной олимпиаде
Наш следующий соперник – национальная команда Португалии
Труба пока не готова
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Либо атом, либо веерные отключения
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Как проверить сертификат качества на продукцию и услуги halal
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Солнце – это тоже ядерный реактор
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
В Экибастузе до сих пор не могут побороть гнус
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Бибисара Асаубаева стала второй на Гран-при ФИДЕ в Тбилиси
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
В ЕС назвали необоснованным объявление результатов выборов президента Венесуэлы
Новое общественное пространство открыли в Астане
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Участок улицы Сыганак в столице частично перекрыт
Большое путешествие на маленьких авто
В ФРГ арестован подозреваемый в нападении в Золингене
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Казахстанский десантник завоевал «золото» на ЧМ по гиревому спорту
Экипаж Starliner застрял на МКС до 2025 года
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день

Читайте также

В Астане сегодня стартуют Дни культуры Азербайджана
Путь к энергетической независимости
Казахстан принял участие в Саммите будущего ООН
Отделение госпитальной фармации открыто в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]