​Эффективные меры социальной поддержки

Рассмотрены механизмы реализации предложений общественнос­ти, поступивших в оперативные штабы в регионах, а также во время подворового обхода. В целом проведен анализ 14 тыс. обращений. Для повышения эффективности мер социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения будет разработан единый стандарт­ный пакет социальной помощи и социаль­ных услуг на местах, включающий предоставление бесплатного школьного питания, льготного проезда, обеспечение формой и учебными принадлежностями, оплаты жилищно-коммунальных услуг и т. д. Вместе с тем, учитывая специфику отдельных областей, будут разработаны социальные карты по каждому региону с включением конкретных мероприятий в области обеспечения жильем, доступа к образовательным и медицинским услугам и др.

Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения населения жильем, а именно увеличения строительства арендного жилья, применения жилищных сертификатов, а также профилактики пожаров в жилом секторе путем регулирования пригодности помещений для проживания.

В заседании приняли участие представители партии «Нұр Отан», министерств индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, здравоохранения, национальной экономики, образования и науки, общественного развития, а также акиматы областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента. В обсуждении также участвовали эксперты и представители граж­данского общества.

По итогам обсуждения Ерболат Досаев поручил министерствам финансов, труда и социальной защиты населения и акиматам областей завершить необходимые расчеты по вопросам возможности увеличения размера социальных пособий и адресной социальной помощи. Министерствам индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, внутренних дел совместно с акиматами областей поручено проработать необходимые законодательные изменения в области регулирования качества жилищных условий. Министерствам общественного развития, здравоохранения поручено проработать предложения НПО, озвученные в ходе обсуждения.