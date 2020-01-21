Его творчество бесценно

Именно на это в первую очередь обращает внимание Глава государства в своей статье, посвященной празднованию великого сына казахского народа.

Творчество Абая – это не просто достояние Казахстана, это мировой эксклюзив! Только человек, самым трепетным образом относящийся к своему народу, мог создать произведения, ставшие сердцевиной казахской культуры.

В своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке» Президент Касым-Жомарт Токаев еще раз отметил актуальность и ценность произведений великого мыслителя и поэта.

Взгляды Абая, безусловно, сочетались с интересами, нравственными идеалами и мудростью казахского народа, с творческими достижениями казахской интеллигенции, с достижениями общемировой мысли. Абай, отрицая всякое социальное зло и невежество, осознанно творил фундамент нравственной культуры своего народа, распространившийся на тюркскую культуру в целом. И это закономерно, ведь там, где нет нравственности, там не может быть культуры! Уникальный слог Абая, назидательный, мягкий, патриотичный, ненавязчивый, образный и подробный, позволяет увидеть все своеобразие жизни казахов и познать их чаяния.

Постулаты произведений Абая – это основы, на которых должно быть основано воспитание подрас­тающего поколения, за которым будущее нашей республики.

Наследие Абая велико. Из уст мыслителя звучат слова о непреложных истинах, необходимых для жизни каждому человеку. И в первую очередь это любовь к Родине.

Слова назидания Абая имеют огромное значение для молодежи, которая, прислушиваясь к поэту, старается придерживаться традиций и обычаев своего народа. Так мы сохраняем национальный код, передающийся из поколения в поколение.

Мир меняется каждое мгновение, но вечными остаются любовь к Родине и своим родным, стремление к доброте, умение ценить дружбу и добропорядочность. И это то, чему учит Абай. Его творчество – символ новой жизни, которую он видел в просвещении, в преобразующем труде, в духовном развитии человека. И это бесценно!