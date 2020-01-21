Его творчество бесценно

Герихан Яндиев, член Ассамблеи народа Казахстана, председатель ОО «Акмолинское областное чечено-ингушское общество «Вайнах», Кокшетау

Именно на это в первую очередь обращает внимание Глава государства в своей статье, посвященной празднованию великого сына казахского народа.

Творчество Абая – это не просто достояние Казахстана, это мировой эксклюзив! Только человек, самым трепетным образом относящийся к своему народу, мог создать произведения, ставшие сердцевиной казахской культуры.

В своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке» Президент Касым-Жомарт Токаев еще раз отметил актуальность и ценность произведений великого мыслителя и поэта.

Взгляды Абая, безусловно, сочетались с интересами, нравственными идеалами и мудростью казахского народа, с творческими достижениями казахской интеллигенции, с достижениями общемировой мысли. Абай, отрицая всякое социальное зло и невежество, осознанно творил фундамент нравственной культуры своего народа, распространившийся на тюркскую культуру в целом. И это закономерно, ведь там, где нет нравственности, там не может быть культуры! Уникальный слог Абая, назидательный, мягкий, патриотичный, ненавязчивый, образный и подробный, позволяет увидеть все своеобразие жизни казахов и познать их чаяния.

Постулаты произведений Абая – это основы, на которых должно быть основано воспитание подрас­тающего поколения, за которым будущее нашей республики.

Наследие Абая велико. Из уст мыслителя звучат слова о непреложных истинах, необходимых для жизни каждому человеку. И в первую очередь это любовь к Родине.

Слова назидания Абая имеют огромное значение для молодежи, которая, прислушиваясь к поэту, старается придерживаться традиций и обычаев своего народа. Так мы сохраняем национальный код, передающийся из поколения в поколение.

Мир меняется каждое мгновение, но вечными остаются любовь к Родине и своим родным, стремление к доброте, умение ценить дружбу и добропорядочность. И это то, чему учит Абай. Его творчество – символ новой жизни, которую он видел в просвещении, в преобразующем труде, в духовном развитии человека. И это бесценно!

Популярное

Все
Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: Токаев обратился к казахстанцам
LRT в Астане перевёз один миллион пассажиров
Казахстанцев предупредили о грозах, граде и экстремальной жаре
Театру имени Максима Горького присвоят национальный статус: коллектив выразил благодарность Президенту
Работник погиб из-за вывала породы на Артемьевской шахте
В Алматы возложили цветы к памятнику жертв политических репрессий
Экспорт растёт, цены повышаются: что происходит с бараниной в Казахстане
В мангистауских степях спасли туристов из Великобритании
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Полицейских робот-собак внедрили для обеспечения безопасности в Актау
Кто попадет под амнистию в Казахстане разъяснили в МВД
Массовые беспорядки охватили Францию после финала Лиги чемпионов
В Казахстане запускают цифровизацию багажных перевозок на железной дороге
В Костанайской области прошли масштабные учения по тушению пожаров
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
ИИ-решения для казахского языка
«Елимай» заряжен на победу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]