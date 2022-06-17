– Да тебя просто не узнать! – говорит каждый, кто не видел меня какое-то время. – Делись, как так постройнела?

Действительно, за последние пару лет я прилично скинула в весе, который долго не уходил после родов. Но как раз в районе сорока в мою жизнь вновь вошел Его величество Спорт. И сейчас я просто удивляюсь, как столько лет обходилась без приятных и полезных физических нагрузок.

Все дело в том, что в школе я училась в спортивном классе, и этого спорта было так много, что, видимо, на долгие годы выработался иммунитет. Попрощавшись с фанатичным тренером по волейболу, я решила больше никогда не утруждать себя физкультурой – и, как оказалось, зря. Боли в спине, ногах, лишний вес, плохое настроение с возрастом стали беспокоить все больше. И я наконец поняла: лежа на диване ничего не исправить, движение – это жизнь.

Сначала, как и многие, отправилась в тренажерный зал. Занятия с тренером долго не давали результатов. В какой-то момент работа с железом мне даже нравилась, но сейчас понимаю, что, скорее всего, вреда от этого было гораздо больше. Тогда я стала пробовать групповые занятия для женщин – аэробика, танцы, фитнес. Такие встречи, конечно, заряжают, но давались они с трудом, я вечно не успевала за другими, а значит, не выкладывалась на все сто.

И тут грянула пандемия. И как ни странно, в плане спорта мне она пошла на пользу. Времени стало больше, я отыскала в Интернете интересные для себя занятия, оставалось только дисциплинированно их выполнять. И вес стал снижаться, а тело обретало небывалую легкость.

Оказалось, что дома наедине с собой я более эффективна. Поэтому пока другие вес набирали, я упорно тренировалась как минимум через день. И на кухне, правда, экспериментировала чаще, но, видимо, сжигание калорий не позволяло им откладываться на боках.

Со временем открыла для себя йогу. Раньше считала, что это скучно и слишком спокойно. Однако йога помогает не только с растяжкой, укреплением мышц, гибкостью, но и успокаивает разум. Для вечно суетной меня это стало лучшим решением. Знали бы вы, с каким трудом до сих пор мне дается заключительное упражнение, когда минут пятнадцать нужно просто лежать, ни о чем не думая! Но именно это время позволяет успокоиться, расслабиться, настроиться на плодотворный день.

А еще стараюсь больше ходить пешком. Считается, что в день нужно проходить не менее 10 тысяч шагов. Не всегда это удается, все-таки есть работа, домашние обязанности. Но хотя бы в теплое время суток перед сном можно прогуляться в ближайшем парке, благо, в столице их сейчас немало.

Говорят, привычка – вторая натура, и вырабатывается она всего-то за 21 день. Утренняя гимнастика – будь то «Приветствие солнцу» из йоги или дыхательные упражнения – уже давно стали моей привычкой.

Вернувшись в спорт спустя четверть века, я испытываю радость от каждой удавшейся тренировки. Пусть не все получается как надо, гибкости как не было, так и нет, и некоторые упражнения не даются от слова совсем. Но сам процесс, когда тело просит движения, когда боли в шее или спине можно уменьшить при помощи прос­тых манипуляций, а после по телу разливается приятная нега, приносит огромное удовольствие. Так что, стоит только начать. И в 40 лет, и в 50 – никогда не поздно.

Кстати, волейбол тоже неожиданно вернулся в мою жизнь: в редакции нашей газеты собрали команду, которая теперь участвует в различных соревнованиях. И мое присутствие в ней как единственного игрока в категории «40+» дает нам преимущество.

Рассказала все это не для бахвальства. Пусть кого-то мой пример вдохновит на занятия спортом, ведь это не только полезно, но и чертовски приятно.