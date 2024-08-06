eGov.kz обновил услугу получения водительского удостоверения

В обновленном варианте услуги пользователи портала eGov.kz могут получить водительское удостоверение не только при истечении его срока действия, утере или краже, но и при изменении фамилии, имени и отчества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь при смене водительских удостоверений пользователь по желанию может установить свое фото из ранее полученного удостоверения личности или паспорта. Главным условием является то, что документ, фотография из которого будет использована, должен быть не старше трех лет.

Кроме того, получить водительское удостоверение теперь можно не только в спецЦОНах - расширен список отделений ЦОН, где можно получить готовые документы. А перевыпуск водительского удостоверения при онлайн-запросе занимает 60 минут, в отделениях специализированного ЦОН – 120 минут.

Получить услугу можно в три клика: авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел «Транспорт и коммуникации», из перечня услуг выберите «Получение водительских прав» и заполните все необходимые поля; подпишите услугу с помощью ЭЦП.

Ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете. Уведомление пользователю придет в течение 60 или 120 минут, в зависимости от способа получения услуги (онлайн или офлайн).