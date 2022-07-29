Ехали медведи на велосипеде…

В Алматы с гастролями приезжал цирк Никулина. В этом году свое представление артисты подготовили к 100-летию легендарного артиста, режиссера, киноактера Юрия Владимировича Никулина.

Кумир миллионов людей, выдающийся артист вне времени, самый смешной клоун Юрий Никулин покорял сердца всех, кто когда-либо встречался с ним. Он смог принести с цирковой арены в кино различные роли-маски, широко используя цирковую эксцентрику и фактуру.

Никулинский цирк – желанный гость алматинцев. Программа приезжих артистов всегда оставляет море приятных впечатлений как у самых маленьких зрителей, так и у взрослых. Цирк умеет удивлять. Впрочем, и в этот раз программа вобрала в себя забавные и захватывающе сложные номера.

Уже с первых минут зрители окунулись в феерическое шоу Руслана Файзуллина «Колесо смелости». Руслан без страховки на глазах у публики покорял мощную конструкцию в виде двух колес-противовесов, набирающих разгон до 40 километров в час. При этом все это он делал на высоте 10 метров – невероятная акробатика, демонстрирующая неведомые возможности человека.

Свои смелые трюки без страховки осущест­вила Анастасия Демидова. Номера этой гимнастки в мире так пока никто не смог повторить.

Легко и изящно представила сложный номер – жонглирование кольцами – Кристина Гук.

Не оставили равнодушными юных зрителей дрессировщики Кудрявцевы. «Визитной карточкой» их выступ­лений давно стали бурые медведи, которые умело катаются на автомобилях и велосипедах.

– Ну, вот видишь, как мишка катается на велике, а ты все боишься! – с юмором упрекнула одна из мам свою дочку, наблюдавшую с трибун за представлениями мохнатых артистов.

Кстати, помимо автомобилей и велосипедов косолапые профессионалы с ловкостью и удивительной легкостью презентовали свое умение кататься на мотоцикле и карте, а также показали мастер-класс по кручению обручей.

Дуэт канатоходцев Екатерины и Валерия Свежовых продемонстрировал мастерство, в буквальном смысле нарушающее законы физики, – они исполнили невероятные трюки в воздухе без страховки.

Конечно, цирк Никулина не обошелся без смеха. Человек-праздник, клоун Артак Арутюнян заряжал зрителей положительными эмоциями и ловко жонглировал на цирковой арене.

Зрители не остались равнодушными к шоу Ольги Геворкян, включающего в себя симбиоз хореографии, музыки и цирковых трюков.

Цирковая команда не снижает планку своего профессионализма и продолжает удивлять, восхищать и радовать детей и их родителей. Дело легендарного Юрия Никулина живет!