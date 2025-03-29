В феврале «Казахстанская правда» рассказала об экобюро «Өскемен тынысы», объединившем общественников, ученых и представителей гос­органов для решения экологических проблем («Быстрого решения для «черного неба» нет», 27 февраля 2025 года). Напомним, в приоритеты структуры вошли лоббирование «зеленых» проектов, а также координация взаимодействия общественных активистов с госструктурами и предприятиями.

Как пояснил эксперт экобюро, глава региональной ассоциации лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности Виталий Чернецкий, общественникам ничто не мешает выдавать нетривиальные идеи. Например, у «Өскемен тынысы» есть возможность изучить лучшие технологии по снижению эмиссий и лоббировать их внедрение. Или можно инициировать обращение по газификации региона – напомнить об обещании, которое прозвучало еще в 2023 году. Возможно, сигнал ускорит затянувшийся переход от слов к делу.

– Важно то, как принимаются решения, – отметил эксперт. – На Западе принято использовать разносторонний подход, когда взвешенный вариант рождает­ся из многообразия мнений, порой полярных. Меня радует, что в руководстве области стали открыто говорить о проблемах экологии и обсуждать их в широком экспертном кругу.

Одно из решений, уже озвученных экобюро на уровне региона, касается обязательного перевода школьников на дистанционное обучение в дни неблагоприятных метеоусловий. Ведь если в Усть-Каменогорске устанавливается безветрие и «дышать становится темно», то даже 15–20-минутный путь до школы может быть опасным для детского организма. А таких дней в городе немало.

Как сообщили в службе «Казгидромет», в 2024 году зафиксирован 101 день с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ), в январе – феврале нынешнего года – 31. Даже казгидрометовские замеры, вызывающие у местного населения сарказм, в такие периоды фиксируют заметное превышение по оксиду углерода, хлористому водороду, сернистому газу.

С учетом того, что Минздрав примерно месяц назад утвердил таблицу веществ, которые обладают эффектом суммации, значения по предельно допустимым концентрациям надо складывать. То есть они должны оказаться еще выше.

– Эксперты «Өскемен тынысы» стали разбираться с тем, как осуществлять оповещение, если занятия будут переводиться в дистанционный формат, – поделился деталями Виталий Чернецкий. – И столкнулись с тем, что в стране нет такого алгоритма. Если делать рассылку по линии службы по чрезвычайным ситуациям, нужен соответствующий приказ главы МЧС. Сейчас у них нет такой рекомендации. Кроме того, сообщение должно содержать отсылку на сайт кризисного центра, где можно найти полную информацию. И подобных моментов много.

Своей задачей номер один в экобюро дружно называют модернизацию системы мониторинга атмосферного воздуха. Сложно поверить, но в одном из самых неблагополучных в плане экологии городов страны и у «Казгидромета», и у департамента экологии техническое оснащение находится на таком уровне, что данные их замеров могут разительно отличаться друг от друга. И в целом могут не отражать реальное положение дел.

Без ответа остается и главный вопрос об источниках загрязняющих выбросов. Как невесело отметил ученый-эколог Даулет Асанов, специалисты выходят на замеры с несовершенными и неработающими ручными газоанализаторами, и на них еще льется шквал негатива от населения. О современной мобильной станции мониторинга в департаменте только мечтают.

– Если крупные предприятия Усть-Каменогорска готовы передавать данные автоматизированных систем мониторинга, то коммунальные – нет, – рассказал ученый. – В Минэкологии настраи­вают единую базу данных, но она доступна только уполномоченным органам. Население не будет видеть эти цифры.

Общественники вместе с представителями госструктур разработали проект, чтобы «одеть» город в систему датчиков. Проект недешевый, и, что важно, его решено профинансировать за счет платежей предприятий-загрязнителей. Чем детальнее получатся замеры, тем проще будет определить, какое именно предприятие «портит воздух». А значит, проще заставить компанию финансово вложиться в мероприятия по снижению эмиссии.

– В Усть-Каменогорске экологическое неблагополучие во многом связано с угольной теплоэнергетикой, – отметил Виталий Чернецкий. – При этом у департамента экологии ограничены возможности по контролю над ТЭЦ, и надо говорить об этом. Надо вносить изменения в законодательство.

По словам эксперта, городу необходима газификация. Причем перевод станций и частного сектора на газ является бизнес-проектом, банки готовы вкладываться в такие начинания. Но как получить голубое топливо? Как ускорить исполнение обещания по строительству газопровода на востоке страны? Именно этим и намерена заниматься общественная организация.

В целом начиная с декабря бюро экологической защиты «Өскемен тынысы» рассмотрело больше 300 всевозможных предложений – от «любительских» до научно обоснованных и технологически проработанных. Как заключила руководитель общест­венной структуры Елена Березинская-Абилова, самые острые вопросы уже сформулированы в протокольных поручениях акима области.

На очереди – заключение меморандума между экобюро, акиматом Восточно-Казахстанской области, а также областным маслихатом. Документ призван четко обозначить роль каждой из сторон. Сами общественники выбрали для себя наиболее эффективный формат работы в виде проектного менеджмента.