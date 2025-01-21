Экокормушки для пернатых

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Аскер Шыгысов

В рамках программы «Таза Қазақстан» в Петропавловске состоялся конкурс на изготовление кормушек для пернатых. Организатором доброго почина выступил Молодежный ресурс­ный центр.

фото акимата СКО

Конкурс объединил школьников, студентов, волонтеров и представителей ветеранских, спортивных организаций – всего в нем приняли участие 68 человек.

Участники изготовили кормушки для птиц и развесили их на деревьях в Парке Победы. Организаторы наградили отличившихся грамотами и сладкими подарками. Руководитель Молодежного ресурсного центра Дамир Абдин подчеркнул значимость инициативы.

– Проект «Экокормушки для пернатых» оказался успешным и собрал большое количество участников. Важно, чтобы дети не только изучали природу, но и заботились о ней, – сказал он.

#акция #Петропавловск #птицы #Таза Қазақстан #кормушки

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