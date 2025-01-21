Экокормушки для пернатых Свежий выпуск 21 января 2025 г. 5:00 3 Аскер Шыгысов В рамках программы «Таза Қазақстан» в Петропавловске состоялся конкурс на изготовление кормушек для пернатых. Организатором доброго почина выступил Молодежный ресурсный центр. фото акимата СКО Конкурс объединил школьников, студентов, волонтеров и представителей ветеранских, спортивных организаций – всего в нем приняли участие 68 человек. Участники изготовили кормушки для птиц и развесили их на деревьях в Парке Победы. Организаторы наградили отличившихся грамотами и сладкими подарками. Руководитель Молодежного ресурсного центра Дамир Абдин подчеркнул значимость инициативы. – Проект «Экокормушки для пернатых» оказался успешным и собрал большое количество участников. Важно, чтобы дети не только изучали природу, но и заботились о ней, – сказал он. #акция #Петропавловск #птицы #Таза Қазақстан #кормушки