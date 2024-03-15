Экологическая акция «Час земли» стартует в казахстанских школах

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Сегодня во всех регионах Казахстана, в рамках ежегодной международной акции, пройдет экологическая акция «Час Земли», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, участники акции - представители школьных парламентов, эко-активисты, эксперты в сфере экологии и родительская общественность.

Цель - внедрение в сознание детей и молодежи идеи эко-активизма и экологического поведения, развитие навыков экологической культуры.

– Акция Час Земли – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы, призывающее всех к бережному отношению к природе. Помимо этого, тысячи архитектурных памятников и значимых зданий мира гасят свою подсветку. Частные лица, предприятия, учреждения образования, государственные и коммерческие организации выключают свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества»,- отметила директор республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Минпросвещения Раиса Шер.

В рамках проведения акции во всех регионах Казахстана будут проведены масштабные мероприятия: выставки, флешмобы, спектакли, круглые столы и другие мероприятия. 

В ведомстве добавили, что марафон завершится флешмобом «Это наш - Казахстан».

#акция #экология #Минпросвещения #школы #старт #«Час земли»

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