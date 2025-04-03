Крупные инвестиционные проекты и экономическое развитие Костанайской и Акмолинской областей рассмотрели на заседании штаба по обеспечению экономического роста в Правительстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Костанайская область последовательно развивает машиностроительную отрасль. В этом году в регионе будут запущены в строй сразу пять новых производств в сфере автомобилестроения. Уже в апреле введут в эксплуатацию завод по производству автомобилей «Jetour» мелкоузловым методом на 5 тыс. единиц в год с созданием 200 рабочих мест. В октябре ожидается полный запуск нового завода KIA мощностью производства 70 тыс. автомобилей в год и созданием 1,5 тыс. рабочих мест. Первый автомобиль сойдет с конвейера уже в июле этого года.

В целях увеличения локализации автомобилестроения в этом году заработает завод по производству автокомпонентов (краска, пластиковые изделия, выхлопные системы, герметики, аудиосистемы и др.) мощностью 60 тыс. комплектующих в год на 800 рабочих мест.

Дальнейшее увеличение производительности и автоматизацию процессов, расширение линейки выпуска автопродукции обеспечат два завода по производству главных передач ведущих мостов и балок ведущих мостов с созданием 650 рабочих мест. Кроме того, для развития МСБ в этом году планируется запустить швейный и мебельный цеха на 150 рабочих мест.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов обозначил вопрос увеличения производства автотехники специального назначения, в частности, мусоросборочных машин, потребность в которой есть практически у всех регионов страны, в рамках льготного лизинга через Фонд развития промышленности. Последнее финансирование из республиканского бюджета осуществлялось в 2023 году. Вице-премьер поручил МНЭ проработать этот вопрос с холдингом «Байтерек».

С развитием автопрома в Костанайском регионе остро встает вопрос создания транспортно-логистического хаба. Проект планируется реализовать в индустриальной зоне мощностью до 400 тыс. контейнеров в год. С получением заключения госэкспертизы будет необходимо финансирование подведения инженерной инфраструктуры. Реализация проекта позволит создать международный транспортно-логистический хаб в направлении «Север-Восток» и увеличить объем перевозок на 20%.

В рамках программы тиражирования опыта СКО по льготному финансированию строительства молочно-товарных ферм в Костанайской области в регионе сформирован пул из 10 молочно-товарных ферм, для реализации которых необходимо дополнительно 31,7 млрд тенге. Уже в этом году в регионе планируется ввести в строй три молочно-товарные фермы, которые позволят увеличить производство молока на 30%. Аким области озвучил просьбу выделения льготных средств для кредитования проектов через программу МСХ. Вице-премьер отметил, что поддержка строительства МТФ будет оказываться только при одновременной организации производства по переработке молока в регионе.

В целом по Костанайской области на 2024-2028 гг. сформирован пул из 45 инвестиционных проектов на 2,5 трлн тенге с созданием 10,5 тыс. рабочих мест.

Акмолинская область по итогам двух месяцев этого года демонстрирует темп роста экономики в 12,1%.

Заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов сообщил, что на территории республиканской индустриальной зоны Aqmola в этом году начнутся строительно-монтажные работы по крупным инвестиционным проектам, направленным на диверсификацию экономики региона и развитие производств с высокой добавленной стоимостью. Ключевым среди них является строительство производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы компанией Dalian Hesheng Holdings с объемом инвестиций на первом этапе порядка $650 млн, мощностью переработки на начальном этапе до 1 млн тонн пшеницы в год с возможностью дальнейшего увеличения, а также созданием порядка 1 тыс. рабочих мест. Реализация данного проекта и развитие индустриальной зоны в целом окажут положительное влияние на развитие астанинской агломерации – сократить маятниковую миграцию, создать новые рабочие места в регионе, повысить благосостояние местного населения.

«Также в отрасли АПК, в соответствии с планами МСХ по диверсификации посевных площадей, в этом году мы увеличили посевы масличных культур на 160 тыс. га, итого общий объем площадей под эти культуры сейчас уже составляет 430 тыс. га», — отметил Ернар Жаркешов.

Он также озвучил и ряд проблемных вопросов по инвестиционным проектам региона. В частности, открытие законодательной возможности экспорта своей продукции отечественному заводу по производству химических средств защиты растений Astana-Nan Chemicals. Это позволит усилить позиции казахстанских производителей пестицидов на международных рынках и увеличить выпуск продукции, а также занятость благодаря круглогодичному производству. Вице-премьер поручил МСХ в короткие сроки внести необходимые изменения в НПА для обеспечения возможности экспорта.

«На сегодня перед Правительством стоит задача удвоить ВВП к 2029 году, для чего к этому времени нам необходимо увеличить приток инвестиций в основной капитал в объеме 23% от ВВП, что составляет 58,4 трлн тенге. На этот год стоит задача довести объем инвестиций в основной капитал до 17% от ВВП, это 26,2 трлн тенге, то есть обеспечить прирост к прошлому году не менее 35,2%. По итогам заслушивания в 1 квартале мы сформируем перечень приоритетных задач по проектам, финансирование которых позволит получить ВДС уже в этом году. Кроме того, при финансировании проектов в сельском хозяйстве будут выставляться встречные обязательства по организации проекта переработки, это входит в заказ Правительства на инвестиции», — резюмировал итоги заседания вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

На прошлой неделе в кабмине рассмотрели вопросы экономического развития Восточно-Казахстанской и Абайской областей.