Экономика производительности и благосостояния

В условиях прагматичной реальности
Тем не менее в обстановке затянувшейся пандемии покупательская способность казахстанцев неуклонно идет на убыль. И это уже не просто статистика, а реальность, требующая более ощутимых социально-экономических перемен.
Доходы населения и рост предпринимательства всегда имели особое значение для государства, осознающего их важность в развитии экономики и социальной стабильности. Платежеспособность – величина переменная, своего рода барометр, отражающий состояние социально-экономической «погоды» в стране.
И не мудрено понять, что от покупательских возможностей наших граждан зависят перспективы деловой и инвестиционной активности бизнеса, а также приток бюджетных поступлений в казну государства. Поэтому независимо от обстоятельств, которые в большей мере являются производными «человеческого фактора», повышение трудовых доходов граждан всегда находится в зоне особого внимания государства.
Напомним, на последнем расширенном заседании Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность по поводу падения реальных и номинальных доходов населения в текущем году. По его мнению, несмотря на увеличение социальных трансфертов, пенсий, стипендий и пособий, реальные доходы казахстанцев продолжают снижаться.
– Доля населения с низкими доходами увеличилась на 4,5%. Их число даже по официальным данным стремительно приближается к миллионному уровню. В этом направлении нужно принять срочные и масштабные меры, способствующие повышению доходов населения и предпринимательства, а также снижению масштабов теневой экономики. При этом особое внимание необходимо уделить ситуации на селе, – поручил Глава государства.