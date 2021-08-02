Экономика производительности и благосостояния

В условиях прагматичной реальности

Тем не менее в обстановке затянувшейся пандемии покупательская способность казахстанцев неуклонно идет на убыль. И это уже не просто статистика, а реальность, требующая более ощутимых социально-экономических перемен.

Доходы населения и рост предпринимательства всегда имели особое значение для государства, осознающего их важность в развитии экономики и социальной стабильности. Платежеспособность – величина переменная, своего рода барометр, отражаю­щий состояние социально-экономической «погоды» в стране.

И не мудрено понять, что от покупательских возможностей наших граждан зависят перспективы деловой и инвестиционной активности бизнеса, а также приток бюджетных поступлений в казну государства. Поэтому независимо от обстоятельств, которые в большей мере являются производными «человеческого фактора», повышение трудовых доходов граждан всегда находится в зоне особого внимания государства.

Напомним, на последнем расширенном заседании Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность по поводу падения реальных и номинальных доходов населения в текущем году. По его мнению, несмотря на увеличение социальных трансфертов, пенсий, стипендий и пособий, реальные доходы казахстанцев продолжают снижаться.

– Доля населения с низкими доходами увеличилась на 4,5%. Их число даже по официальным данным стремительно приближается к миллионному уровню. В этом направлении нужно принять срочные и масштабные меры, способствующие повышению доходов населения и предпринимательства, а также снижению масштабов теневой экономики. При этом особое внимание необходимо уделить ситуации на селе, – поручил Глава государства.

Между тем, с тех пор как «мельница жизни» в респуб­лике приводится в движение силами рыночной экономики, у нас появилась масса возможностей для усвоения уроков, связанных с инфляцией, обесценивающей деньги, снижающей покупательскую способность и материальные возможности населения.

Времена, когда считалось, что «копейка рубль бережет», остались далеко в прошлом. И сегодня, глядя на дороговизну жизни, люди воспринимают инфляцию как некую «темную алхимию», превращающую надежды людей в иллюзии, рынок – в ярмарку тщеславия, а потребителей – в вечных созерцателей картины Айвазовского «Девятый вал». Но самое интересное в том, что исключить инфляцию из контекста нашей жизни невозможно, поскольку это сопутствующий фактор всякой экономической активности государства, такой же, как и порывы ветра при нашем движении вперед: быстро движешься – пыль столбом, медленно – столб может запылить тебе глаза…

Как отмечают эксперты, текущие экономические реалии в условиях пандемии – это благоприятный период для решения многих проблем, связанных, в том числе, с зависимостью отечественного рынка от импорта, накладывающего на ситуацию в экономике свою «инфляцион­ную нагрузку». Банки при выдаче кредитов бизнесу и населению определяют уровень своих процент­ных ставок именно с учетом текущей и будущей инфляции. Опустить страховочную планку ниже критической отметки никакая сила их не заставит, когда речь идет о «длинных» кредитах. А предприятиям бизнеса без них явно не достичь желаемых параметров развития, поскольку всякие потуги в этом направлении требуют прочной финансовой основы.

В прежние годы в условиях быстрого роста экономики и инвестиций, в том числе внешних заимствований, соответственно, и инфляция бывала менее предсказуемой и управляемой, чем сейчас, когда во всем мире эти факторы проявляются со всей очевидностью. Поэтому и процентные ставки по кредитам зашкаливали, что в конечном итоге и привело потребительский сектор к высокой закредитованности и низкой платежеспособности, а сами банки – в омут «токсичных» кредитных долгов.

Сегодня, когда государство ставит во главу угла социально-экономической политики критерии роста благосостояния и качества жизни населения, сосредотачивая усилия на решении жилищных и других проблем наших граждан, на передний план выходят именно вопросы макроэкономического характера, связанные с импортом инфляции и ростом реального обменного курса тенге.

Скольжение национальной валюты по нисходящей траектории при адекватном росте цен на товары и услуги, в том числе коммунальные, делает граждан еще более неплатежеспособными.

В конечном счете все эти факторы сводят к минимуму те усилия, которые принимаются государством в социальной сфере в расчете на максимальный эффект. Поэтому неудивительно, что в Национальной палате предпринимателей «Атамекен» сегодня на многие вещи, в том числе на аспекты импортозамещения, смотрят достаточно серьезно и объективно. При этом отмечается, что высокая доля импорта на внутреннем рынке оборачивается для экономики и социума не только перманентным рос­том цен на товары и услуги, но и импортом инфляции.

По оценкам экспертов Всемирного банка, казахстанским банкам не удается способствовать повышению производительности труда в отраслях экономики, поскольку они не кредитуют предприятия, обладающие потенциалом экономического роста и импортозамещения. Предприятия в Казахстане испытывают острый недостаток в кредитных ресурсах. Существую­щий небольшой объем кредитования в нарастаю­щей степени направляется заведомо нежизнеспособным предприя­тиям, сужая тем самым возможности для роста производительность труда в секторах экономики. В целом разработанные с благими намерениями программы кредитования, в том числе государственные, не особо подвигают банки к поиску более продуктивных проектов.

«Текущая пандемия нанесла серьезный удар по жизнеспособности предприятий, и некоторые из них от нее никогда не оправятся. В связи с этим комплексные государственные программы финансовой поддержки нужно ориентировать преимущественно на жизнеспособные, более цифровые, экологичные и устойчивые компании, способные преуспевать в условиях новых реалий в период экономического восстановления после пандемии», – отмечают эксперты Всемирного банка.

Не секрет, что на постсоветском пространстве еще сильна ностальгия по прежней советской системе соцзащиты населения в условиях плановой экономики, где при стабильных ценах на продукты питания, товары и услуги гражданам гарантировались работа, жилье, бесплатное образование и медицинское обслуживание, определенный уровень зарплаты, пенсий, стипендий и пособий.

Сегодня многое в этом плане обстоит иначе. Но вместе с тем изменились и люди, которые более склонны к независимости от условий и обстоятельств окружающей действительности и более настойчивы в поисках своего места в жизни. Очевидно, в этом состоит суть рыночного прагматизма, лишенного всяких иждивенческих иллюзий по отношению к государству. Тем не менее противоречивость этой практики состоит в том, что рыночный принцип распределения общественных благ учитывает только платежеспособность потребителя, а не его социальное положение. И чем полнее осуществляются принципы рыночной экономики, тем настоятельнее требуется вмешательство государства в сферу распределения доходов, где существует необходимость в социальной защите населения от возможного произвола работодателей, бедности, безработицы и других социальных рисков.

Приоритеты равенства и эффективности

Согласно взглядам ученых-рыночников, экономическая эффективность достигается только в условиях свободно развивающейся рыночной экономики при минимальном вмешательстве государства. Любые попытки перераспределения общественных благ, выравнивания доходов населения неизбежно приводят к снижению деловой активности общества и росту социальных иждивенцев. С другой стороны, значительная дифференциация доходов оборачивается для страны социальной поляризацией и напряженностью, падением производства и снижением его эффективности.

Попытки увеличить доходы бедных за счет изъятия определенных сумм у богатых, как правило, чреваты существенными потерями. В свое время, говоря о несостоя­тельности данной практики, американский экономист Артур Оукен отмечал: «Мы можем переносить деньги от богатых к бедным только в дырявом ведре. Учитывая, что трудовые массы в своих желаниях стремятся к равенству в большей степени, чем это могут обеспечить рыночные принципы со всеми их плюсами и минусами, общество сталкивается с дилеммой: равенство или эффективность? Оптимальным результатом здесь, как правило, является компромисс».

Между тем, по оценкам Меж­дународной организации труда (МОТ), в Казахстане вследствие кризиса, вызванного пандемией, отработанное в 2020 году работниками предприятий время в целом по экономике сократилось на 11,5% по сравнению с предыдущим годом. Потери же рабочего времени, выраженные в количестве рабочих мест с полной занятостью (40 часов в неделю), составили 939,2 тыс. единиц. В соседних странах, в частнос­ти Российской Федерации, сокращение потерь рабочего времени варьируется от 8,5%, в Узбекистане – до 11,7%.

По данным Минтруда РК, с начала текущего года проведено 128 областных и 594 район­ных заседания региональных комиссий по социальному партнерству, где рассмотрены вопросы занятости и оплаты труда на предприятиях. При этом отмечается формальный подход к заключению трехсторонних соглашений, в том числе в работе трехсторонних комиссий, которые ограничиваются лишь рекомендациями, что впоследствии приводит к возникновению конфликтов на производствах, недовольству работников и другим негативным последствиям.

По словам главы Минтруда Серика Шапкенова, есть также вопросы и к работе объе­динений работодателей и профсою­зов, которые на прак­тике не владеют ситуацией в своих трудовых коллективах, не проводят работу ни с работниками, ни с администрациями предприя­тий по разъяснению необходимости ведения конст­руктивного диалога по проб­лемным вопросам. Он также отметил, что, согласно нормам Трудового кодекса, стороны посредством заключения коллективных договоров вправе предусматривать дополнительные гарантии и льготы, направленные на улучшение условий труда на производствах. Однако на сегодня заключено не более 148 тыс. коллективных договоров, из которых охват по промышленным предприя­тиям составляет всего 47,6%.

Слабая работа в данном направлении наблюдается в акиматах Шымкента, где общий охват предприятий коллективными договорами едва дос­тигает 9% от действующих предприятий региона, в Мангистауской области – 15, в Атырауской – 19%.

По словам министра, с начала года на предприятиях республики зафиксировано 8 трудовых конфликтов, причины которых – низкий уровень зарплаты, отставание темпов роста (индексации) зарплаты отдельных предприятий в сравнении с другими в рамках одной отрасли, существенные разрывы между заработком работников основных и вспомогательных специализаций, в том числе разница по социальным пакетам между предприятиями одной отрасли.

Как известно, в настоящее время Министерством труда и социальной защиты населения ведется разработка Социального кодекса РК, с принятием которого предполагается формирование единого источника сведений для граждан о социальных правах и обязанностях. В числе важных условий кодекса – проведение на постоянной основе мониторинга социального благосостояния населения, принятие превентивных мер по обеспечению социальных прав и гарантий, повышение социальной защищенности граж­дан и уровня жизни в целом. Наряду с этим Правительство усиливает внимание к вопросам продвижения культуры социального предпринимательства. В текущем году принят закон по воп­росам развития социального предпринимательства, позволяю­щий систематизировать меры господдержки в этой области.

Как отмечают в Минтруда, в текущем году на реализацию «Дорожной карты занятости» предусмотрено около 300 млрд тенге, которые будут направлены на принятие мер по повышению качества жизни населения, обеспечению доступности финансирования для МСБ, а также развитию АПК и бизнеса в регионах. В рамках этих направлений предусмат­ривается создание до 41 тыс. рабочих мест, из которых 69% – на постоянной основе.

В соответствии с поручения­ми Главы государства в текущем году планируется утверждение национального проекта «Еңбек», основная цель которого – содействие занятости в новых условиях развития рынка труда. В рамках проекта будут внедрены новые инструменты, ориентированные на поддержку занятости каждой целевой группы населения. В соответствии с требованиями современной экономики будет обеспечиваться поддержка развития трудовых навыков молодежи через новые виды обучения. Для стимулирования создания постоянных рабочих мест в частном секторе предусматривается широкое микрокредитование проектов развития «якорной» кооперации и производственных цепочек в экономике регионов.

В целом в 2021 году мерами содействия занятости предполагается охватить 1,2 млн граждан, в том числе мероприятиями госпрограммы «Еңбек» – более 700 тыс. человек. В рамках «Дорожной картой занятости» планируется создание не менее 41 тыс. рабочих мест, в том числе 28 тыс. постоянных, по другим госпрограммам – в общей сложности 440 тыс. новых рабочих мест.

Между тем прежняя практика реализации масштабных и локальных мер занятости показывает, что никакие комиссии не способны наладить жизнь на селе на должном уровне. Ведь проблема состоит в том, что сама сложившаяся система распределения в аграрной отрас­ли мешает этому. Нет баланса в сфере распределения средств производства, которые сосредоточены в одних руках – мелких и крупных землевладельцев (фермеров, крестьянских хозяйств и разного рода латифундистов). Их заботы явно далеки от социальных проблем населения большинства сел, которые деградируют буквально на глазах.

По мнению международных экспертов, Казахстану необходимо приложить максимум усилий для повышения производительности труда в ведущих секторах экономики, чтобы к 2050 году достичь статуса страны с высоким уровнем доходов на душу населения. Для этого казахстанские предприятия бизнеса уже сегодня должны совершенствовать трудовые навыки своих работников, сочетая их с финансовыми и физическими ресурсами для выпуска качественных товаров и услуг, ориентированных на внутренние и внешние рынки потребления.