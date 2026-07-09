Экономика выходит из тени нефти

Экономика
Айман Аманжолова
корреспондент

Первые пять месяцев 2026 года постепенно становятся одним из наиболее показательных периодов для оценки того, насколько глубоко меняется структура казахстанской экономики. На первый взгляд, рост ВВП на 3,7% выглядит достаточно умеренным, особенно на фоне прежних нефтяных циклов, когда экономика могла ускоряться значительно сильнее за счет исключительно сырьевого фактора. Однако нынешняя ситуация важна совершенно другим, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Впервые за долгое время Казахстан демонстрирует относительно устойчивый рост в условиях слабой динамики нефтяного сектора.По предварительным данным БНС, промышленность по итогам января–мая смогла выйти в положительную зону - индекс физического объема составил 102,5%. Еще в начале года ситуация выглядела значительно слабее, поскольку на общие показатели продолжало давить сокращение нефтедобычи. Но уже становится очевидно: экономика постепенно начинает опираться на другие источники роста.

Главным фактором восстановления стала обрабатывающая промышленность, где объем производства увеличился на 9%. При этом доля обрабатывающей промышленности достигла уже 46,5% общего объема промышленного производства страны.Для казахстанской экономики это уже качественно иной сигнал. На протяжении многих лет именно обработка оставалась наиболее уязвимым сегментом промышленности, зависимым от импорта оборудования, ограниченного внутреннего рынка, высокой стоимости логистики и относительно слабой производственной базы.

Сейчас ситуация начинает меняться. Дополнительным подтверждением этих изменений становится инвестиционная динамика. По итогам января–мая инвестиции в обрабатывающую промышленность выросли на 29,2%, а их объем впервые превысил вложения в горнодобывающий сектор - 1,1 трлн тенге против 1,0 трлн тенге.

Нынешняя инвестиционная динамика во многом отражает тот курс на структурную перестройку экономики, который последовательно проводится по поручению Президента Касым-ЖомартаТокаева. Один из его ключевых приоритетов - перераспределение капитала в пользу отраслей, создающих более высокую добавленную стоимость и формирующих новые производственные цепочки. Поэтому тот факт, что инвестиции в обработку уже превысили вложения в добывающий сектор, можно считать не просто статистическим результатом, а важным индикатором происходящих изменений.

Но важен не только сам темп роста, но и его структура. Ускорение наблюдается одновременно в нескольких отраслях, причем очень разных по своей экономической природе. Это означает, что речь идет уже не о локальном эффекте отдельных проектов или разовом бюджетном импульсе, а о постепенном расширении внутреннего производственного цикла.

Наиболее высокие темпы продолжает демонстрировать машиностроение, выросшее на 22,2%. Рост обеспечен увеличением выпуска транспортных средств, железнодорожной техники, сельхозмашин, электрооборудования и электротоваров. И здесь важно понимать, что машиностроение - одна из ключевых отраслей с точки зрения долгосрочного эффекта для экономики.

Во-первых, именно оно формирует наиболее длинные производственные цепочки - от металла и химии до компонентов, логистики и сервисного обслуживания. Во-вторых, рост машиностроения обычно напрямую связан с инвестиционной активностью внутри страны. Когда экономика начинает закупать больше техники, транспорта и оборудования, это почти всегда означает расширение инфраструктурных, промышленных и аграрных проектов.

Дополнительным драйвером остается автомобилестроение. По итогам пяти месяцев выпуск автомобилей увеличился на 31,1%, а ремонт и установка машин и оборудования - на 35,4%.

Фактически Казахстан сейчас начинает формировать собственный промышленный спрос на продукцию более высокой переработки. И это принципиально отличается от прежней модели, где значительная часть подобной продукции преимущественно импортировалась.

При этом потенциал отрасли пока далеко не исчерпан. Развитие транспортных коридоров, расширение железнодорожной инфраструктуры, модернизация аграрного сектора и рост логистики будут продолжать поддерживать спрос на продукцию отечественного машиностроения. Дополнительный импульс может дать и углубление промышленной кооперации внутри Центральной Азии и ЕАЭС, где спрос на технику и оборудование остается высоким.

Весьма показательна и ситуация в производстве строительных материалов. По итогам января–мая выпуск прочей неметаллической минеральной продукции увеличился на 18,7%. Во многом это отражает сохраняющийся высокий спрос со стороны строительного сектора, который остается одним из главных драйверов экономического роста. Предприятия расширяют выпуск продукции, напрямую связанной с инфраструктурным и жилищным строительством.В частности, производство дверей и окон выросло на 22,3%, минеральной ваты - на 20%, бетонных конструкций - на 19,6%, портландцемента - на 16,1%, кирпича - на 15,7%.

Пищевая промышленность также остается одним из наиболее устойчивых сегментов обработки. По итогам января–мая производство в отрасли выросло на 14,3%, чему способствовало увеличение выпуска готовых кормов для животных (+38,9%), растительных и животных масел и жиров (+22,6%), а также мясной продукции (+20,8%). В отличие от многих экспортно ориентированных отраслей, динамика пищевой промышленности в значительной степени опирается на внутренний спрос, что делает ее одним из факторов стабильности экономики в периоды внешней неопределенности.

Особенно показательно, что именно эти отрасли сегодня становятся основными получателями новых инвестиций. В пищевой промышленности объем капитальных вложений за январь–май вырос на 173,1%, в производстве строительных материалов - на 172,9%, а в химической промышленности - на 51,4%.

На протяжении многих лет экономика сталкивалась с одной и той же проблемой: экспортировалось преимущественно сырье, тогда как значительная часть продукции более глубокого передела импортировалась обратно. Сейчас эта модель начинает постепенно меняться.Причем речь идет не только о внутреннем импортозамещении. По мере расширения производственной базы Казахстан получает возможность наращивать и экспорт несырьевой продукции, прежде всего, в Центральную Азию, страны ЕАЭС и транзитные рынки вдоль Среднего коридора. Особенно это касается продовольствия, химии, строительных материалов, металлопродукции и отдельных видов машиностроительной продукции.

Именно поэтому нынешняя структура роста выглядит намного важнее самого показателя ВВП. Экономика постепенно демонстрирует способность формировать внутренние источники расширения - через строительство, логистику, промышленность, переработку и инвестиционный цикл.На этом фоне особенно показательно, что даже при слабой динамике нефтяного сектора экономика продолжает сохранять положительный рост. Еще несколько лет назад подобная ситуация выглядела бы практически невозможной. Более того, снижение добычи нефти уже не приводит к автоматическому замедлению всей промышленности, поскольку растущий вклад начинают вносить обрабатывающие отрасли, строительство, транспорт и внутренний инвестиционный спрос.

Безусловно, говорить о полной независимости от нефти пока преждевременно. Нефтяной сектор остается ключевым источником экспортной выручки, валютных поступлений и бюджетных доходов. Однако принципиально меняется сама логика экономической модели: снижение добычи больше не означает автоматическую остановку всей экономики.

И именно это, вероятно, становится главным структурным итогом пяти месяцев 2026 года. Казахстан постепенно входит в этап, где рост начинает формироваться не только за счет сырьевого экспорта, но и благодаря расширению собственного промышленного, инвестиционного и несырьевого потенциала. Все больше признаков указывает на то, что диверсификация начинает отражаться не только в стратегических документах, но и в реальной экономической статистике.

#Казахстан #экономика #нефть

Популярное

Все
Деньги – почте, газеты – в никуда
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Доверие как фундамент легитимности
Оберегая важнейший ресурс
Конституционные основы политической трансформации
О недрах и не только
Код степной государственности
Эффективное уголовное правосудие как часть национальной безопасности
Позитив в тройном размере
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи
Сумасшедший камбэк Аргентины
Жива душа степи
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
«Мама, я плыву!»
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими          Эмиратами, с другой стороны
Закон Республики Казахстан Об охране почв
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городе Астане и городе Бишкеке для нужд Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан, а также резиденций Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Чрезвычайного и Полномочного        Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан
Главная ценность – человек
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Токаев принял президента ЕБРР
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Ночь – не время для детских прогулок
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
МВД: Потерпевшим от интернет-мошенничества возвращено 4,8 млрд тенге
Основа государственности и общественного согласия
Мощности увеличились в три раза
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Подиум для всех
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
Перезагрузка «Астаны»
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы

Читайте также

Комплексный план модернизации легкой промышленности
Алматы – город туристов
Фабрика, которую спасли упорство и удача
Экономика должна быть технологичной

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]