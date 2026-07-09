Экономика выходит из тени нефти

Первые пять месяцев 2026 года постепенно становятся одним из наиболее показательных периодов для оценки того, насколько глубоко меняется структура казахстанской экономики. На первый взгляд, рост ВВП на 3,7% выглядит достаточно умеренным, особенно на фоне прежних нефтяных циклов, когда экономика могла ускоряться значительно сильнее за счет исключительно сырьевого фактора. Однако нынешняя ситуация важна совершенно другим, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Впервые за долгое время Казахстан демонстрирует относительно устойчивый рост в условиях слабой динамики нефтяного сектора.По предварительным данным БНС, промышленность по итогам января–мая смогла выйти в положительную зону - индекс физического объема составил 102,5%. Еще в начале года ситуация выглядела значительно слабее, поскольку на общие показатели продолжало давить сокращение нефтедобычи. Но уже становится очевидно: экономика постепенно начинает опираться на другие источники роста.

Главным фактором восстановления стала обрабатывающая промышленность, где объем производства увеличился на 9%. При этом доля обрабатывающей промышленности достигла уже 46,5% общего объема промышленного производства страны.Для казахстанской экономики это уже качественно иной сигнал. На протяжении многих лет именно обработка оставалась наиболее уязвимым сегментом промышленности, зависимым от импорта оборудования, ограниченного внутреннего рынка, высокой стоимости логистики и относительно слабой производственной базы.

Сейчас ситуация начинает меняться. Дополнительным подтверждением этих изменений становится инвестиционная динамика. По итогам января–мая инвестиции в обрабатывающую промышленность выросли на 29,2%, а их объем впервые превысил вложения в горнодобывающий сектор - 1,1 трлн тенге против 1,0 трлн тенге.

Нынешняя инвестиционная динамика во многом отражает тот курс на структурную перестройку экономики, который последовательно проводится по поручению Президента Касым-ЖомартаТокаева. Один из его ключевых приоритетов - перераспределение капитала в пользу отраслей, создающих более высокую добавленную стоимость и формирующих новые производственные цепочки. Поэтому тот факт, что инвестиции в обработку уже превысили вложения в добывающий сектор, можно считать не просто статистическим результатом, а важным индикатором происходящих изменений.

Но важен не только сам темп роста, но и его структура. Ускорение наблюдается одновременно в нескольких отраслях, причем очень разных по своей экономической природе. Это означает, что речь идет уже не о локальном эффекте отдельных проектов или разовом бюджетном импульсе, а о постепенном расширении внутреннего производственного цикла.

Наиболее высокие темпы продолжает демонстрировать машиностроение, выросшее на 22,2%. Рост обеспечен увеличением выпуска транспортных средств, железнодорожной техники, сельхозмашин, электрооборудования и электротоваров. И здесь важно понимать, что машиностроение - одна из ключевых отраслей с точки зрения долгосрочного эффекта для экономики.

Во-первых, именно оно формирует наиболее длинные производственные цепочки - от металла и химии до компонентов, логистики и сервисного обслуживания. Во-вторых, рост машиностроения обычно напрямую связан с инвестиционной активностью внутри страны. Когда экономика начинает закупать больше техники, транспорта и оборудования, это почти всегда означает расширение инфраструктурных, промышленных и аграрных проектов.

Дополнительным драйвером остается автомобилестроение. По итогам пяти месяцев выпуск автомобилей увеличился на 31,1%, а ремонт и установка машин и оборудования - на 35,4%.

Фактически Казахстан сейчас начинает формировать собственный промышленный спрос на продукцию более высокой переработки. И это принципиально отличается от прежней модели, где значительная часть подобной продукции преимущественно импортировалась.

При этом потенциал отрасли пока далеко не исчерпан. Развитие транспортных коридоров, расширение железнодорожной инфраструктуры, модернизация аграрного сектора и рост логистики будут продолжать поддерживать спрос на продукцию отечественного машиностроения. Дополнительный импульс может дать и углубление промышленной кооперации внутри Центральной Азии и ЕАЭС, где спрос на технику и оборудование остается высоким.

Весьма показательна и ситуация в производстве строительных материалов. По итогам января–мая выпуск прочей неметаллической минеральной продукции увеличился на 18,7%. Во многом это отражает сохраняющийся высокий спрос со стороны строительного сектора, который остается одним из главных драйверов экономического роста. Предприятия расширяют выпуск продукции, напрямую связанной с инфраструктурным и жилищным строительством.В частности, производство дверей и окон выросло на 22,3%, минеральной ваты - на 20%, бетонных конструкций - на 19,6%, портландцемента - на 16,1%, кирпича - на 15,7%.

Пищевая промышленность также остается одним из наиболее устойчивых сегментов обработки. По итогам января–мая производство в отрасли выросло на 14,3%, чему способствовало увеличение выпуска готовых кормов для животных (+38,9%), растительных и животных масел и жиров (+22,6%), а также мясной продукции (+20,8%). В отличие от многих экспортно ориентированных отраслей, динамика пищевой промышленности в значительной степени опирается на внутренний спрос, что делает ее одним из факторов стабильности экономики в периоды внешней неопределенности.

Особенно показательно, что именно эти отрасли сегодня становятся основными получателями новых инвестиций. В пищевой промышленности объем капитальных вложений за январь–май вырос на 173,1%, в производстве строительных материалов - на 172,9%, а в химической промышленности - на 51,4%.

На протяжении многих лет экономика сталкивалась с одной и той же проблемой: экспортировалось преимущественно сырье, тогда как значительная часть продукции более глубокого передела импортировалась обратно. Сейчас эта модель начинает постепенно меняться.Причем речь идет не только о внутреннем импортозамещении. По мере расширения производственной базы Казахстан получает возможность наращивать и экспорт несырьевой продукции, прежде всего, в Центральную Азию, страны ЕАЭС и транзитные рынки вдоль Среднего коридора. Особенно это касается продовольствия, химии, строительных материалов, металлопродукции и отдельных видов машиностроительной продукции.

Именно поэтому нынешняя структура роста выглядит намного важнее самого показателя ВВП. Экономика постепенно демонстрирует способность формировать внутренние источники расширения - через строительство, логистику, промышленность, переработку и инвестиционный цикл.На этом фоне особенно показательно, что даже при слабой динамике нефтяного сектора экономика продолжает сохранять положительный рост. Еще несколько лет назад подобная ситуация выглядела бы практически невозможной. Более того, снижение добычи нефти уже не приводит к автоматическому замедлению всей промышленности, поскольку растущий вклад начинают вносить обрабатывающие отрасли, строительство, транспорт и внутренний инвестиционный спрос.

Безусловно, говорить о полной независимости от нефти пока преждевременно. Нефтяной сектор остается ключевым источником экспортной выручки, валютных поступлений и бюджетных доходов. Однако принципиально меняется сама логика экономической модели: снижение добычи больше не означает автоматическую остановку всей экономики.

И именно это, вероятно, становится главным структурным итогом пяти месяцев 2026 года. Казахстан постепенно входит в этап, где рост начинает формироваться не только за счет сырьевого экспорта, но и благодаря расширению собственного промышленного, инвестиционного и несырьевого потенциала. Все больше признаков указывает на то, что диверсификация начинает отражаться не только в стратегических документах, но и в реальной экономической статистике.