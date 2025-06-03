Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор в отношении бывшего заместителя директора департамента кадрового и административного обеспечения МСХ Б. Жолтай, сообщает Kazpravda.kz

По информации Антикора, он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного привлечения аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, чем причинил ущерб государству в сумме 3,2 млн тенге.