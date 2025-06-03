Экс-чиновника департамента МСХ осудили в Астане
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Правонарушителя оштрафовали на 3,4 млн тенге
В столичном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор в отношении бывшего заместителя директора департамента кадрового и административного обеспечения МСХ Б. Жолтай, сообщает Kazpravda.kz
По информации Антикора, он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного привлечения аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, чем причинил ущерб государству в сумме 3,2 млн тенге.
«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,4 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Судебный акт не вступил в законную силу», – говорится в информации.