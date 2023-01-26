Экс-глава Верховного суда получил должность в Сенате

Фото пресс-службы президента РК

Экс-глава Верховного суда Жакып Асанов, ранее назначенный депутатом Сената, избран заместителем председателя Сената, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как напомнил спикер Сената Маулен Ашимбаев, кандидатуру заместителя председателя Сената предлагает председатель палаты.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Жакыпа Асанова.

В свою очередь вновь избранный вице-спикер Сената Жакып Асанов поблагодарил коллег за доверие и отметил, что осознает свою ответственность.

«Я хорошо осознаю ответственность и готов свой опыт, образование и знания использовать во благо страны», - сказал он.