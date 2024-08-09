Суд вынес приговор экс-министру Ерлану Тургумбаеву

Бывшего министра внутренних дел приговорили к пяти годам условно, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрели уголовное дело против бывшего главы МВД Ерлана Тургумбаева, обвиняемого в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.

Дело под грифом «Секретно» поступило с процессуальным соглашением в форме признания вины. Поэтому обсуждение прошло в закрытом формате в согласительном производстве.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет. В суде экс-чиновнику назначили условное наказание с пробационным контролем на тот же срок.

Подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.

«По приговору суда Тургумбаева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 362 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий», и приговорили к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 10 лет», – говорится в официальном сообщении.

Поскольку ему предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, на основании ст. 63 УК постановлено считать назначенное наказание условным.

Суд при этом учел признание вины осужденным, его чистосердечное раскаяние и совершение преступления впервые. Там же предложили лишить его специального звания и государственных наград.

Приговор не вступил в законную силу.