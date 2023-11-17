Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Общество
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В Астане вынесли приговор бывшему учредителю «Оператора РОП» Шнар Муктаровой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Фото: Kazpravda.kz

Судья Ибрагим Алькенов изменил меру пресечения Муктаровой с содержания под стражей на подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу и постановил освободить из-под стражи в зале суда.

«Суд приговорил Муктарову Шнар признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 28 частью 3, статьей 189 частью 4 пункта 2 УК, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности. На основании статьи 63 УК назначенное Муктаровой наказание считать условным на весь назначенный срок лишения свободы», – зачитал судья Ибрагим Алькенов.

Над осужденной будет установлен пробационный контроль и возложены обязанности не менять место жительства и работы без уведомления уполномоченного органа.

Напомним, в начале июля 2023 года экс-учредителя «Оператора РОП» Шнар Муктарову, находившуюся в международном розыске, задержали в городе Дубае.

Антикоррупционная служба экстрадировала беглянку при содействии генеральной прокуратуры РК и интерпола.

Муктарову подозревали в хищении при соучастии генерального директора ТОО «Оператор РОП» С. Коротенко 920 млн тенге. Ущерб по уголовному делу она погасила полностью в начале ноября. 

 

 

#суд #приговор #Оператор РОП

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