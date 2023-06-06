Экспедиция National Geographic Qazaqstan стартовала в Мангыстау

В состав экспедиции вошли отечественные фотографы, казахстанские трэвэл блогеры, видеографы и специалисты редакции журнала «National Geographic Qazaqstan».

Фото Ерболата Шадрахова

В Актау стартовала экспедиция «Марсианские пейзажи», организованная редакцией журнала «National Geographic Qazaqstan» при поддержке акимата города, сообщает Kazpravda.kz.

Основная цель экспедиции – подготовка фотоматериала для освещения развития туризма Мангыстауской области об особенной природе и уникальном ландшафте.

Также, по итогам фотоэкспедиции будет проведена фотовыставка «Марсианские пейзажи» в городе Актау, куда войдут лучшие 25 работ, которые будут отобраны редакцией National Geographic Qazaqstan.

В состав экспедиции вошли отечественные фотографы, казахстанские трэвэл блогеры, видеографы и специалисты редакции журнала «National Geographic Qazaqstan».

Маршурт экспедиции включает в себя такие туристические объекты как Тамшалы, Капамсай, Торыш, Бозжира, Кызылкуп, подземные мечети Бекет ата, Султан епе и другие узнаваемые и популярные объекты Мангыстауской области.

Нуржауган Муканова