Эксперты дали прогноз по инфляции, ВВП и цене на нефть

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Национальный Банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сообщается, что эксперты сохранили ожидания по росту экономики Казахстана и цене на нефть на 2024 -2025 годы, при этом по другим параметрам прогнозы несколько изменились.

– Так, в феврале сценарные условия по цене на нефть не претерпели существенных изменений. По медианным ожиданиям респондентов, цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 80,5 долларов США за баррель, ожидания на 2025 и 2026 годы остались без изменений. Оценки по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы сохранены на уровне 4,5% и 5% соответственно. Прогноз на 2026 год улучшен – с 4,2% до 4,5%, – говорится в пресс-релизе Нацбанка.

Более высокий уровень инфляции ожидается аналитиками в 2024 году. Прогноз повышен с 7,5% до 8,5%. В 2025 году оценки инфляции снижены с 6,9% до 6,5%. К концу прогнозного горизонта респонденты ожидают замедление инфляции до 5,7% при цели 5%.

Вслед за изменением оценок по инфляции, ожидания аналитиков по уровню базовой ставки на 2024 год также были пересмотрены – с 13,5% до 13,8%. Медианные значения прогнозов базовой ставки на 2025 и 2026 годы сложились на уровне 10,5% и 9% соответственно.

Всего в опросе приняли участие 12 организаций, это профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

Отмечается, что  макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка. 

#опрос #нефть #Нацбанк #ВВП #Экономические прогнозы

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