В Астане прошёл семинар «Состояние и перспективы укрепления национальной продовольственной безопасности и питания», организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Главной целью мероприятия стало объединение усилий государственных органов, международных организаций и фермерского сообщества для поиска решений актуальных вызовов продовольственной безопасности Казахстана.

"Особую тревогу вызывает рост заболеваний, связанных с питанием: 23% детей в Казахстане (каждый пятый ребенок) страдают ожирением, а до 60% школьников ежедневно покупают сладкие напитки и снеки вне школы. ФАО отмечает, что Казахстан занимает одно из лидирующих мест в регионе по уровню детского ожирения. Среди ключевых причин - чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием сахара и несбалансированный рацион с недостатком овощей и фруктов", - говорится в сообщении ФАО.

В рамках проекта "Вклад в развитие и масштабирование здорового питания" ФАО оказывает техническую поддержку правительству: внедряются новые стандарты школьного питания, проводятся социальные исследования. Так, в школах Акмолинской области введено новое сбалансированное меню, при этом особое внимание было уделено привлечению местных производителей.

Координатор программ ФАО в Казахстане Жаныл Бозаева сообщила, что по итогам реализации пилотного проекта в Акмолинской области выявлен ряд проблем.

"К сожалению, казахстанские фермеры и сельхозтоваропроизводители пока не рассматривают школьное питание как потенциальный рынок сбыта. Во-вторых, агропроизводителям важно понимать, что спрос населения на здоровые продукты будет только расти. К примеру, в новом школьном меню содержание сахара снижено в 3,6 раза, а соли - в 5 раз. Также крайне важно объединение мелких хозяйств для обеспечения стабильных поставок и решения вопросов хранения продукции. Я надеюсь, что в рамках дискуссий мы придем к конкретным результатам", - говорит она.

Сегодня около 50% населения Казахстана проживает в сельской местности. В стране действуют 1,7 млн личных подсобных хозяйств и тысячи фермерских и крестьянских хозяйств, которые производят продукты питания, но не способны работать со школами индивидуально из-за малых объемов. Объединение в кооперативы позволит формировать стабильные объемы поставок, снижать себестоимость логистики и упаковки, а также получать доступ к программам субсидирования.

Заместитель председателя Ассоциации фермеров Казахстана Ермек Абуов отметил, что проблема качества питания становится стратегическим вопросом национальной безопасности.