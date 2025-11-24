Эксперты обеспокоены уровнем детского ожирения в Казахстане

Общество
112

В Астане  прошёл семинар «Состояние и перспективы укрепления национальной продовольственной безопасности и питания», организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Главной целью мероприятия стало объединение усилий государственных органов, международных организаций и фермерского сообщества для поиска решений актуальных вызовов продовольственной безопасности Казахстана. 

"Особую тревогу вызывает рост заболеваний, связанных с питанием: 23% детей в Казахстане (каждый пятый ребенок) страдают ожирением, а до 60% школьников ежедневно покупают сладкие напитки и снеки вне школы. ФАО отмечает, что Казахстан занимает одно из лидирующих мест в регионе по уровню детского ожирения. Среди ключевых причин - чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием сахара и несбалансированный рацион с недостатком овощей и фруктов", - говорится в сообщении ФАО.

В рамках проекта "Вклад в развитие и масштабирование здорового питания" ФАО оказывает техническую поддержку правительству: внедряются новые стандарты школьного питания, проводятся социальные исследования. Так, в школах Акмолинской области введено новое сбалансированное меню, при этом особое внимание было уделено привлечению местных производителей.

Координатор программ ФАО в Казахстане Жаныл Бозаева сообщила, что по итогам реализации пилотного проекта в Акмолинской области выявлен ряд проблем.

"К сожалению, казахстанские фермеры и сельхозтоваропроизводители пока не рассматривают школьное питание как потенциальный рынок сбыта. Во-вторых, агропроизводителям важно понимать, что спрос населения на здоровые продукты будет только расти. К примеру, в новом школьном меню содержание сахара снижено в 3,6 раза, а соли - в 5 раз. Также крайне важно объединение мелких хозяйств для обеспечения стабильных поставок и решения вопросов хранения продукции. Я надеюсь, что в рамках дискуссий мы придем к конкретным результатам", - говорит она.

Сегодня около 50% населения Казахстана проживает в сельской местности. В стране действуют 1,7 млн личных подсобных хозяйств и тысячи фермерских и крестьянских хозяйств, которые производят продукты питания, но не способны работать со школами индивидуально из-за малых объемов. Объединение в кооперативы позволит формировать стабильные объемы поставок, снижать себестоимость логистики и упаковки, а также получать доступ к программам субсидирования.

Заместитель председателя Ассоциации фермеров Казахстана Ермек Абуов отметил, что проблема качества питания становится стратегическим вопросом национальной безопасности.

"Местные фермеры могут обеспечить школы овощами, фруктами, молочными продуктами, яйцами, крупами и мясом. Для этого необходимо развивать кооперацию, создавать стандарты продукции для школьного питания, формировать специализированные продуктовые линейки и решать вопросы логистики. Рынок школьного питания способен дать фермерам долгосрочные гарантии сбыта, а государству - улучшение здоровья детей", - сказал он       

#питание #дети #фермеры

Популярное

Все
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
3I/ATLAS резко изменил свой курс
Около ста человек стали жертвами мощного наводнения во Вьетнаме
76,2% молодых казахстанцев активно применяют цифровые технологии - соцопрос
Асу Алмабаев ворвался в топ-лидеров UFC
Головкин сделал заявление после назначения на пост президента World Boxing
Почти 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду ELL QUATY
Шестерых религиозных радикалов задержали в Казахстане
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
В Китае усилили охрану мест обитания гигантских панд
Олимпийский огонь зимних игр зажгут в музее Древней Олимпии
Трамп потерял 1,1 млрд долларов за два месяца
Период лавинной опасности наступил в ВКО
Власти Малайзии запретят тинэйджерам пользоваться соцсетями
На Мадагаскаре исчезли почти все лемуры
Выбросившей детей из окна жительнице Павлодара вынесли приговор
Токаев принял верительные грамоты послов шести государств
На юге Казахстана растёт число владельцев солнечных энергостанций
Пять телебашен Китая входят в топ-10 самых высоких в мире
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Победный выезд «Барыса»
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
В Казахстане начали применять протонную терапию
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената

Читайте также

Ерлан Карин: За 7 лет количество ходатайств о выходе из гра…
Казахстанцев предупредили о новом виде токсикомании среди п…
Казахстанцы стали меньше курить
В Мангыстау открылись три новых пожарных центра

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]