Фото: пресс-служба правительства

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен Общенациональный План мероприятий по реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», сообщает Kazpravda.kz

Премьер-министр отметил, что Глава государства в своем Послании поручил принять комплекс системных мер по переходу страны в новую фазу развития. Перед Правительством поставлены конкретные задачи по внедрению цифровых решений и искусственного интеллекта в экономику, агросектор, логистику и ЖКХ.

«Мы примем действенные меры для реализации стратегических инициатив Президента, направленных на улучшение инвестиционного климата, модернизацию ключевых отраслей, повышение эффективности государства и социальное обеспечение нуждающихся. Необходимо обеспечить устойчивое развитие страны через глубокую цифровую трансформацию, экономическую модернизацию и развитие человеческого капитала.

Представленный сегодня Общенациональный План мероприятий по реализации Послания Главы государства отвечает всем поставленным задачам. Первые руководители государственных органов должны обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий плана. Все вопросы финансирования должны быть оперативно решены»,— подчеркнул Олжас Бектенов.

В ходе голосования проект Общенационального Плана был поддержан единогласно.