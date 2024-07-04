Прогнозы по инфляции, ВВП и базовой ставке озвучили эксперты

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также значение курса национальной валюты.

Согласно результатам опроса, сценарные условия по цене на нефть не претерпели изменений. По медианным ожиданиям респондентов, цена на нефть марки Brent в 2024 году в среднем сложится на уровне 83,7 долл. США за баррель, в 2025 и 2026 годах – на уровне 80 долл. США за баррель.

Медиана прогнозов по росту экономики Казахстана на 2024 год несколько снизилась с 4,3% до 4,1%, тогда как на 2025–2026 годы она сохранилась на уровне 5% и 4,5%.

Прогноз инфляции на 2024 год улучшен с 8,5% до 8%. Инфляционные ожидания на 2025–2026 годы остались неизменными – на уровне 6,8% и 6%, соответственно.

Прогнозы экспертов по базовой ставке на текущий год повышены с 14% до 14,4% в среднем за год, на 2026 год – с 9,2% до 10%. Ожидания на следующий год практически не изменились и составляют 11%.

Состав участников макроэкономического опроса Национального Банка был расширен. В этот раз в опросе приняли участие 15 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану.

Состав респондентов макроэкономического опроса пополнился аналитиками международных банков ING и Citigroup, а также рейтингового агентства «Эксперт РА».

Макроэкономический опрос не содержит прогнозов Нацбанка, представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профучастников.