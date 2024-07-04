Прогнозы по инфляции, ВВП и базовой ставке озвучили эксперты

Банки и финансы
26
Гульмира Кунапия
корреспондент

Нацбанк опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу банка

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также значение курса национальной валюты.

Согласно результатам опроса, сценарные условия по цене на нефть не претерпели изменений. По медианным ожиданиям респондентов, цена на нефть марки Brent в 2024 году в среднем сложится на уровне 83,7 долл. США за баррель, в 2025 и 2026 годах – на уровне 80 долл. США за баррель.

Медиана прогнозов по росту экономики Казахстана на 2024 год несколько снизилась с 4,3% до 4,1%, тогда как на 2025–2026 годы она сохранилась на уровне 5% и 4,5%.

Прогноз инфляции на 2024 год улучшен с 8,5% до 8%. Инфляционные ожидания на 2025–2026 годы остались неизменными – на уровне 6,8% и 6%, соответственно.

Прогнозы экспертов по базовой ставке на текущий год повышены с 14% до 14,4% в среднем за год, на 2026 год – с 9,2% до 10%. Ожидания на следующий год практически не изменились и составляют 11%.

Состав участников макроэкономического опроса Национального Банка был расширен. В этот раз в опросе приняли участие 15 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану.

Состав респондентов макроэкономического опроса пополнился аналитиками международных банков ING и Citigroup, а также рейтингового агентства «Эксперт РА».

Макроэкономический опрос не содержит прогнозов Нацбанка, представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профучастников.

#инфляция #экономика #прогноз #эксперты #Нацбанк

Популярное

Все
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Почему стали чаще отключать свет?
Три юных шахматиста из Казахстана стали победителями Кубка мира-2024
Уберечь детей от опасных ситуаций
Молодежь с помощью нейросети оживила мифы и легенды Алтая
Иван Васильевич верен профессии
Кибергигиена как одно из условий защиты данных
Тандем отца и сына готовится к первой Олимпиаде
Двенадцать миллионов тенге обязали вернуть потребителям в области Абай
В экономику Туркестанской области планируется инвестировать 1 млрд 615 млн долларов
Резкого роста тарифов на регулируемые услуги не произошло
Альтернативы АЭС сегодня нет
Еще одно нападение произошло на фельдшера «скорой» в Казахстане
Перспективным форматом сотрудничества в Евразии представляются многосторонние связи в рамках ШОС
Программа Joltap: сделай себя сам
Сто лет энергетической безопасности
Ответ на глобальную поляризацию
Инициатива поддержана повсеместно
Беспрецедентное количество участников
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Главному редактору «Казахстанской правды» присуждена премия президента в области СМИ
Большие цели в АПК достигаются большими усилиями
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Журналисты получили ключи от квартир
Двоих детей спасли в Кызылординской области
Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем об учреждении культурных центров
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Откуда берутся стихийные свалки?
Молоко кобылье – здоровье человеческое
Что делать? Для этого надо понять, кто виноват
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Улучшение индекса деловой активности в июне отметил Нацбанк
В июне курс тенге ослаб на 5% – Нацбанк
Доллар взлетел до максимума за 8 месяцев
Банковские онлайн-займы будут выдавать после биоидентификац…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]