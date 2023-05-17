Экспорт субсидируемых удобрений запретили в Казахстане

Указы и распоряжения, Правительство, Экономика, Сельское хозяйство
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Как отметили в Правительстве, таможенные органы фиксируют факты экспорта субсидируемых удобрений казахстанского происхождения другими субъектами рынка, помимо их производителей. Это приводит к снижению обеспеченности отечественных аграриев.

Фото: eldala.kz

Постановлением Правительства РК утвержден перечень отдельных видов удобрений, экспорт которых смогут осуществлять только их производители. Мера принимается для борьбы с вывозом данной продукции за пределы республики и поддержки отечественных сельхозпроизводителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Речь идет о таких видах удобрений, как нитрат аммония и аммофос, которые очень востребованы у аграриев. Для насыщения ими внутреннего рынка, что особенно важно в весенне-полевой сезон, Правительство страны осуществляет субсидирование их стоимости в размере 50%.

Вместе с тем низкими ценами пользуются и перекупщики. Так, таможенные органы фиксируют факты экспорта субсидируемых удобрений казахстанского происхождения другими субъектами рынка, помимо их производителей. Это приводит к снижению обеспеченности отечественных аграриев.

В связи с этим Правительство приняло решение предоставить исключительное право на экспорт данных видов удобрений только их производителям. Вместе с тем потребность отечественных аграриев будет обеспечиваться в приоритетном порядке согласно заявкам акиматов регионов.

На основании принятого постановления в установленные законом сроки будет разработан ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок выдачи соответствующих лицензий. Лицензиаром определен Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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