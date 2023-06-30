Экспортный задел

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Любовь Доброта

Восемь тысяч тонн мяса экспортировали животноводы Туркестанской области с начала года. Это результат проводимой в регионе системной работы по развитию экспортного потенциала сельхозпродукции.

В данном отношении область лидирует в республике. Доля отправленного за рубеж мяса крупного рогатого скота составляет 85%, мелкого рогатого – 60%. За пять месяцев отгружено на экс­порт 5 000 тонн мяса КРС и около 3 000 тонн баранины.

Ежегодно поголовье скота в среднем возрастает на 4%. Реализация проекта «Ауыл аманаты», на которую для региона предусмотрено выделение из республиканского бюджета около 20 млрд тенге, позволит ускорить эти темпы. В пилотном проекте определены 64 сельских округа, многие из которых специализируются на животноводстве.

Предполагается, что по прог­рамме «Ауыл аманаты» на юге создадут более 3 тыс. новых рабочих мест, средний доход семей вырастет в 1,5 раза. При этом количество получателей адресной социальной помощи сократится на треть, а мощность перерабатывающих предприятий увеличится на 10%.

#Туркестанская область #экспорт #мясо #Ауыл аманаты

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