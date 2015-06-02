Свежий выпуск Экзамен на маршрутах Юрий ЛИ, Кызылорда

Претворение в жизнь актуального инфраструктурного проекта ТОО «Автобусный парк «Кызылорда», в который будет инвестировано 27,11 млн долларов, поддержали АО «НК «СПК «Байқоңыр» и Европейский банк реконструкции и развития, выделивший основную часть средств – 18,8 млн долларов. После заключения соответствующего соглашения город получил два десятка новеньких автобусов, которые в течение одного года успешно прошли испытания на городских пассажирских маршрутах, получив высокую оценку кызылординцев. Помимо солидной вместительности – более 72 человек, актуальной для местных условий системы климат-контроля, они оборудованы и посадочными устройствами для лиц с ограниченными возможностями.

«Жители областного центра с удовольствием пользуются современным транспортом. В минувшем году автобусный парк был обновлен на 30%, в текущем же этот показатель достигнет 100%», – сказала председатель АО «НК «СПК «Байқоңыр» Жанат Самат, отметив, что уже в сентябре в рамках инвестиционного проекта в Кызылорду доставят еще 90 автобусов нового образца.