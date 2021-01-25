Елбасы принял Донакова и Аймагамбетова

Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова и министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
Во время встречи с Талгатом Донаковым Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о предпринимаемых мерах по модернизации системы отбора судей, осуществляемых в рамках Плана нации "100 конкретных шагов".
В ходе встречи с Асхатом Аймагамбетовым Первый Президент Казахстана был проинформирован о текущей ситуации в сфере образования и планах по осуществлению направлений предвыборной платформы партии "Nur Otan" по развитию науки и воспитанию молодежи.
