Электоральная конкуренция по-казахстански

Условия для беспартийных

В первый четверг февраля во всех странах мира отмечается Всемирный день выборов. Его учредили как профессиональный праздник избирательных органов в 2005 году в Будапеште. Инициатором выступила Ассоциация организаторов выборов стран Европы, полноправным участником которой является и Республика Казахстан.

В этом году Всемирный день выборов в нашей стране отметили достаточно широко: проведено более 1 900 дискуссионных и интерактивных мероприятий, охвативших свыше 82 тыс. человек. Их цель – напомнить гражданам о праве на участие в политических процессах и принятии важных для страны решений.

За последние три года в Казахстане произошло серьезное обновление выборного законодательства. Внедрены новые технологии, повысилась прозрачность избирательных процессов. Но только от гражданской позиции каждого казахстанца зависит, насколько эффективной будет осуществленная реформа на практике.

– Важные политические преобразования в этой сфере произошли в 2022 году – реформы получили поддержку казахстанцев на республиканском референдуме по внесению изменений в Конституцию страны. Важнейшая суть изменений – демонополизация власти и экономики. Остановлюсь на тех из них, что касаются непосредственного участия граждан в политической и общественной жизни страны, – комментирует главный эксперт отдела стратегического анализа КИСИ при Президенте РК Гульмира Туканова. – В Мажилис Парламента и маслихаты снова стало возможным избираться по мажоритарной системе (для части депутатов). Это одно из главных позитивных изменений в политическом устройстве Казахстана, так как до этого в стране практиковалась закрытая и анонимная система выборов от низового до национального уровня. Внедрение же мажоритарной избирательной системы снова открыло политическую систему для конкуренции.

Эти изменения, по мнению эксперта, призваны улучшить представительство интересов общества, особенно того электората, кто не видит артикуляции своих интересов политическими партиями или в целом не доверяет этому общественному институту.

– С другой стороны, мажоритарные выборы открывают возможности для непосредственного политического участия. Гражданам необязательно состоять в политической партии для выдвижения своей кандидатуры в депутаты Мажилиса или маслихата. То есть казахстанцы вновь получили право быть избранными в представительные органы власти, не ограничиваясь действующим спектром политобъединений, – отмечает Гульмира Туканова.

На выборах в Мажилис в 2023 году выборы на 30% мест, или на получение 29 депутатских мандатов, проходили по мажоритарной системе. Из этих мест семь достались самовыдвиженцам, а 22 – членам партии «Amanat».

– Однако даже, казалось бы, это небольшое число одномандатных депутатов-самовыдвиженцев превосходит число кандидатов по партийным спискам от таких партий, как НПК (5 депутатов) и ОСДП (4 депутата). Таким образом реформа избирательной системы позволяет гражданам реализовать пассивное избирательное право на национальном и региональном уровнях, – говорит эксперт. – Кроме этого, конституционными поправками 2022 года предусматривается возможность отзыва депутатов, избранных по мажоритарной системе. Пока неизвестны случаи, чтобы казахстанские избиратели отзывали депутата Мажилиса, не оправдавшего их доверия. Тем не менее важно, что у нас в стране действует такая норма.

В будущем необходимо и дальше совершенствовать механизм мажоритарной системы. К примеру, Гульмира Туканова считает, что следует внедрить норму, запрещающую членам политических партий баллотироваться по мажоритарной системе как в Мажилис, так и маслихаты.

– По данным авторов моно­графии «Выборы депутатов маслихатов-2023: особеннос­ти и тенденции», на выборах по одномандатным округам в маслихаты областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента партийные кандидаты получили 297 из 334 мест, или 88,9 процента. При этом по числу кандидатур доля беспартийных кандидатов оказалась выше доли партийных – 63,1 против 36,9 процента. На уровне маслихатов городов и районов наблюдалась та же картина – беспартийных кандидатов по одномандатным округам выдвигалось больше, чем партийных, однако победу на выборах и депутатские мандаты получили больше всего партийные кандидаты, – отмечает она. – Таким образом, в дальнейшем необходима мера по выравниванию возможнос­тей и шансов на победу между кандидатами в депутаты, то есть то, что обеспечит более справедливую конкуренцию.

Динамика позитивная

Популярным инструментом прямой демократии в Казах­стане стал референдум. За пос­ледние 34 года проведено четыре референдума, каждый из которых оставил значительный след в развитии политической системы страны. Первые три касались политических вопросов, последний же затронул сферу экономическую.

– Благодаря этому инструменту казахстанское общество не только напрямую влияет на ключевые государственные решения, но и участвует в формировании политического ландшафта страны, – считает главный эксперт отдела политических исследований КИСИ при Президенте РК Айгерим Абдрашитова.

В Казахстанском институте стратегических исследований отмечают: явка на референдумах свидетельствует, что казахстанцы выступают осознанными участниками политических процессов. В 1995 году 91,21% избирателей поддержали прод­ление полномочий Президента, а позже в том же году 90,58% проголосовали за новую Конституцию. В 2022-м, когда рассматривались масштабные изменения в Основном законе, явка составила 68,05%, а в 2024-м, когда решался вопрос строи­тельства АЭС, – 63,66%.

– Первые два референдума заложили основу для укрепления прав и свобод граждан, независимости судебной власти и развития рыночной экономики, но при этом способствовали усилению президентской власти и реформированию государственных институтов, – говорит эксперт. – Референдум 2022 года стал точкой политической транс­формации, запустив переход к системе сдержек и противовесов. В Конституцию внесены 56 поправок, направленных на демократизацию общества: президентский срок сокращен до одного семилетнего, глава государства утратил партийную принадлежность, а его родственники лишились права занимать высокие госдолжности. Конституционный совет преобразован в полноценный Конституционный суд, что повысило уровень защиты прав граждан.

Кроме того, реформа усилила роль Парламента, модернизировала госуправление, расширила общественный контроль и местное самоуправление. Новые механизмы контроля за госрасходами, регулирование земельных вопросов и повышение прозрачности политических процессов закрепили стремление Казахстана к дальнейшей демократизации.

– Последний референдум 2024 года стал знаковым событием: впервые граждане решали не политический, а стратегический вопрос – будущее энергетики Казахстана. Активное участие населения в обсуждении и голосовании подчеркнуло его растущую роль в принятии ключевых решений, выходящих за рамки традиционной общественно-политической повестки, – считает Айгерим Абдрашитова.

Изменившиеся условия потребовали обновления правил проведения референдумов, и в 2024 году началась работа по их совершенствованию. Внесенные изменения, как отмечает эксперт, направлены на повышение прозрачности и доверия к процессу голосования. Среди ключевых нововведений – четкое закрепление прав национальных и международных наблюдателей, изменение системы оплаты труда членов комиссий для повышения их ответственности, а также расширение дос­тупа СМИ к избирательным участкам.

Введены опросы общественного мнения для оценки настроений граждан и корректировки информационной кампании. Кроме того, бюллетени теперь печатаются с учетом 1% резерва, чтобы обеспечить комфортное голосование для всех избирателей. Механизм обжалования решений комиссий стал более регламентированным, что усиливает защиту избирательных прав.

– Казахстанская практика референдумов свидетельствует об укреплении взаимодействия между властью и гражданами. В перспективе возможны новые референдумы, направленные на уточнение и корректировку текущих реформ, усиление общественного контроля и повышение демократических стандартов. Для их эффективного проведения необходимо совершенст­вовать законодательную базу, повышать прозрачность процедур, развивать правовую культуру населения и обеспечивать широкое информирование граждан об их правах и возможностях участия в политическом процессе, – считает Айгерим Абдрашитова.