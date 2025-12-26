Электронная музыка вошла в список культурного наследия Франции

Музыка,Европа
154
Айман Аманжолова
корреспондент

Это первый шаг к включению French Touch в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

© AP Photo

Вслед за тем как в 2023 году берлинское техно внесли в немецкий список нематериального наследия, электронная музыка наконец попала во французский список нематериального культурного наследия. Это первый шаг к статусу наследия ЮНЕСКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Список нематериального культурного наследия позволяет государствам-участникам Конвенции ЮНЕСКО регистрировать «практики, представления, выражения, знания и навыки, которые сообщества признают частью своего культурного наследия» – все, от музыки и ремесел до кулинарного мастерства, традиционных игр и спорта.

«Электронной музыке по праву место в нашем национальном нематериальном наследии», - сказала министр культуры Франции Рашида Дати, подтверждая этот первый шаг.

Недавно министерство создало для клубов статус «мест художественного самовыражения и праздника».

В начале этого года президент Франции Эмманюэль Макрон призвал присвоить французской электронной музыке (также известной как French touch) статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО.

«Я люблю Германию, вы же знаете, насколько я проевропейски настроен, - сказал Макрон. - Но нам не у кого брать уроки. Мы изобретатели электро. У нас есть тот самый French touch».

В большей степени определяемое географией, а не приверженностью какому-либо конкретному звучанию, движение French touch было начато такими артистами, как Daft Punk, Étienne de Crécy, Bob Sinclair, AIR, Cassius и многие другие, и охватило самые разные жанры – от хауса, дэнса и электро до олдскульного диско, джаза и множества великолепных сэмплов.

Для президента Technopol Tommy Vaudecrane, ассоциации по защите и продвижению электронной музыки и организатора Paris Techno Parade с 1998 года, это включение стало «достижением и исторической вехой».

«Первые слезы, которые я пролил ради электронной музыки, были под слезоточивым газом, когда ее демонизировали. Маленькая слеза, пролитая сегодня, это радость от того, что нашу музыку наконец внесли в список культурного наследия», - сказал Vaudecrane AFP.

В число четырнадцати новых элементов французского нематериального наследия вошли парижская высокая мода, сельскохозяйственные ярмарки департамента Ду, дебаа женщин Майотты (форма песенно-танцевального искусства), chjam'è rispondi (поэтические поединки на Корсике) и демосцена, популярное движение цифрового творчества.

 

#музыка #Франция #техно

Популярное

Все
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Новые достижения в казахстанском футболе
Объехать всю планету
Дедом Морозом может стать каждый
Помощь без промедления
Курс – на модернизацию ПТО
Даже дедушке нет места
Да будет газ!
«Аламан» обучает любви
Подрастающее поколение – это будущее нашего спорта
Благодаря оптимизации проектных решений
Жизнь с ракеткой в руках
Когда фраза «я рядом» сильнее всех лекарств
Успеть поймать момент
Живая елка и лед
Как Кажымукан Мунайтпасов и Кажытай Шалабаев вписали свои имена в историю
Вкус Нового года
Знаете, каким он парнем был...
Настоящий профессионал
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Их подружил Кашгар
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

В Астане прошел творческий вечер Серика Еркимбекова
Tennis Europe назвала Ахмади Маханова лучшим иностранным иг…
Почта Франции не работает после кибератаки
В Великобритании запретили варить живых омаров и крабов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]