Это первый шаг к включению French Touch в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

© AP Photo

Вслед за тем как в 2023 году берлинское техно внесли в немецкий список нематериального наследия, электронная музыка наконец попала во французский список нематериального культурного наследия. Это первый шаг к статусу наследия ЮНЕСКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Список нематериального культурного наследия позволяет государствам-участникам Конвенции ЮНЕСКО регистрировать «практики, представления, выражения, знания и навыки, которые сообщества признают частью своего культурного наследия» – все, от музыки и ремесел до кулинарного мастерства, традиционных игр и спорта.

«Электронной музыке по праву место в нашем национальном нематериальном наследии», - сказала министр культуры Франции Рашида Дати, подтверждая этот первый шаг.

Недавно министерство создало для клубов статус «мест художественного самовыражения и праздника».

В начале этого года президент Франции Эмманюэль Макрон призвал присвоить французской электронной музыке (также известной как French touch) статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО.

«Я люблю Германию, вы же знаете, насколько я проевропейски настроен, - сказал Макрон. - Но нам не у кого брать уроки. Мы изобретатели электро. У нас есть тот самый French touch».

В большей степени определяемое географией, а не приверженностью какому-либо конкретному звучанию, движение French touch было начато такими артистами, как Daft Punk, Étienne de Crécy, Bob Sinclair, AIR, Cassius и многие другие, и охватило самые разные жанры – от хауса, дэнса и электро до олдскульного диско, джаза и множества великолепных сэмплов.

Для президента Technopol Tommy Vaudecrane, ассоциации по защите и продвижению электронной музыки и организатора Paris Techno Parade с 1998 года, это включение стало «достижением и исторической вехой».

«Первые слезы, которые я пролил ради электронной музыки, были под слезоточивым газом, когда ее демонизировали. Маленькая слеза, пролитая сегодня, это радость от того, что нашу музыку наконец внесли в список культурного наследия», - сказал Vaudecrane AFP.

В число четырнадцати новых элементов французского нематериального наследия вошли парижская высокая мода, сельскохозяйственные ярмарки департамента Ду, дебаа женщин Майотты (форма песенно-танцевального искусства), chjam'è rispondi (поэтические поединки на Корсике) и демосцена, популярное движение цифрового творчества.