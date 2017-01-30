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​Электронной торговле – зеленый свет
Анна Владимирова

В рамках совета участники говорили о вопросах интерес­ных, но так уж получилось, не связанных между собой. Центральную тему встречи на некоторое время оттеснило главное событие в жизни республики. Представители бизнеса активно обсуждали Обращение Президента страны по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Открывая заседание, председатель Совета, депутат Мажилиса Парламента Мейрам Пшембаев отметил, что сегодня страна стоит накануне важнейшего этапа. Открывается новая глава в развитии Казахстана. Как отмечалось, предстоящие реформы предус­матривают значительное повышение не только полномочий, но и ответственности Парламента и Правительства за принимаемые ими решения. При этом в республике сохраняется сильная президентская власть. Это позволит обеспечить стабильность и единство народа, порядок и согласованное функционирование всех госорганов. Как сообщил Мейрам Пшембаев, более 52 тыс. членов партии «Нур Отан», занятых в малом и среднем бизнесе, готовы принять активное участие в обсуждении предстоящих изменений.

Кроме того, в рамках встречи был представлен проект «Открытая цифровая платформа для малого и среднего бизнеса». Председатель совета в этом ключе представил перс­пективы, которые открываются в этой сфере.

– Внедрение цифровой площадки увеличит товарооборот на 30%, существенно возрас­тет деловая активность, – уверен Мейрам Пшембаев. Он призвал объединить усилия Правительства, институтов развития, общественных организаций и бизнеса для перехода к цифровой экономике.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев отметил, что в рамках реализации госпрограммы «Информационный Казахстан» достигнуты серьезные успехи в развитии телекоммуникационной инфраструктуры.

Так, в рейтинге Всемирного экономического форума наша страна занимает 4-е место по показателю «Абоненты сотовой связи», 41-е место – по показателю «Пользователи Интернета» и 42-е место – по показателю «Фиксированные телефонные линии». По словам министра, ведомство ведет разработку новой госпрограммы «Цифровой Казахстан», нацеленной на строительство ультрасовременной цифровой экосис­темы. Программа охватит четыре основных направления: «Цифровой Шелковый путь», «Проактивное государство», «Креативное общество» и «Цифровые преобразования в отраслях экономики».

– Среди целевых индикаторов хочу выделить два показателя – рост сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП страны до 4,7% и рост производительности труда в этой сфере на 34%, – сказал Даурен Абаев.

В рамках направления «Цифровизация отраслей экономики» будут реализованы проекты «Цифровая промышленность», «Электронная коммерция», «Цифровой МСБ» и другие. К примеру, в целях развития электронной коммерции планируется принятие Закона «Об электронной торговле», стимулирование рынка налоговыми преференциями, создание платежной платформы, развитие логистических хабов и сортировочных центров в рамках государственных программ и другие.

Вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин отметил, что сегодня электронная торговля – бурно развивающий сегмент Всемирной сети. По его данным, в Казахстане объем электронной торговли составил 0,8% от общего объема розничной торговли, тогда как этот показатель в США составляет 13%, в Великобритании – 15%. В нынешнем году министерство проведет специальное исследование, для того чтобы выявить причины, которые препятствуют развитию данной сферы экономики.

Этому будет способствовать и работа совета. 

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