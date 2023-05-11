Электросамокаты в законе

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Лаура Тусупбекова

Депутаты Мажилиса приняли поправки по вопросам организации дорожного движения. Определить электросамокаты как транспортное средство предлагают депутаты Мажилиса, приняв поправки по вопросам организации дорожного движения. Новеллами также закрепляется государственная монополия на изготовление документов и номерных знаков на автотранспорт.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Как отметила одна из разработчиков поправок депутат Екатерина Смышляева, водители электросамокатов смогут передвигаться по проезжей части, но только в крайнем правом ряду, в случае если есть 18 лет, они должны быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории. Кроме того, на электросамокатах без ограничения скорости можно будет ездить только по велодорожкам и по обочинам, а по тротуарам – не более 6 километров в час. Примерно такова скорость передвижения человека, когда он идет пешим ходом, пояснила определенную нормами скорость депутат.

Мажилисмены задали коллеге уточняющие вопросы, в том числе по поводу предлагаемого порога скорости движения электросамокатов на тротуарах. Арман Калыков поинтересовался, как будет администрироваться данное ограничение, ведь в пешеходных зонах нет камер, регистрирующих скорость, а у самокатов – регистрационных номеров. Он также спросил представителей МВД о том, какие меры будут приниматься в отношении водителей электросамокатов в случае нарушения скоростного режима.

– Специализированных камер на тротуарах нет, однако такая скорость визуализируется, это фактически скорость пешеходного потока. Если электросамокат значительно превысит скорость, это будет видно на любой видеофиксации. Если же дело дойдет до судебных разбирательств, то в суде это легко можно будет доказать. Такое ограничение позволяет значительно сократить тормозной путь самоката и вовремя остановиться, – по­яснила Екатерина Смышляева.

В свою очередь замглавы МВД Игорь Лепеха добавил, что в соответствии с поправками эксплуатация электросамокатов должна быть максимально безопасной для пешеходов, которые имеют приоритет перед водителями электросамокатов вне зависимости от скорости движения последних. По словам вице-министра внутренних дел, специальной нормы еще нет, однако за подобные нарушения в Административном кодексе предусмот­рены наказания в виде штрафа в размере 3 МРП либо предупреж­дение. Кроме того, водителям электросамокатов запрещено перевозить пассажиров и грузы, это будет наказываться штрафом в размере 5 МРП. Уточнено, что электросамокаты признаются транспортным средством со скоростью движения до 25 километ­ров в час.

Есть требования и к управляющим электросамокатами. Так, они должны будут знать правила дорожного движения. Кроме того, пешеходные переходы и перекрестки пользователи должны переходить пешком.

Между тем одной из проблем развития этого вида транспорта является отсутствие городской инфраструктуры в виде выделенных полос и дорожек. С учетом расширения парка частных электросамокатов и появления на рынке Казахстана шеринговых сервисов в ближайшее время нагрузка на имеющуюся инфраструктуру будет только расти, признают депутаты. Посему народные избранники уже приступили к разработке второго пакета регуляторных инструментов, которые должны обеспечить участие местных исполнительных органов в планировании инфраструктуры для городского транспорта.

Возможно, рассмотрят депутаты и вероят­ность штрафных санкций к водителям за нетрезвое вождение транспорт­ного средства.

– Пока обойдемся действующими составами. Если будет необходимо, в перспективе дополнительные составы могут быть внесены, в законодательствах разных стран такая прак­тика имеется, – сказала депутат Смышляева.

Она также отметила, что, преж­де чем нормы будут введены, необходимо изучить правоприменение вводимых поправок.

– Если будет необходимость, дополнительные составы мы обязательно в КоАП внесем, – сказала она

Касательно электросамокатов были даны исчерпывающие пояснения. Но депутаты хотели знать и о том, как дела обстоят с электромопедами, которые ездят и по дорогам, и по тротуарам.

Как отметил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, в законопроекте четко оговорено, что электромопеды не имеют права ездить ни по велосипедным дорожкам, ни по тротуарам, а только по проезжей части.

– Мопеды у нас регламентируются в зависимости от скорости. Если она более 50 километров в час, а объем двигателя более 125 кубических сантиметров, то это транспортное средство подпадает под категорию А1, и на эти мопеды необходимо водительское удостоверение, номерной государственный знак. То есть на сегодня мопеды у нас будут ездить только по проезжей части, – сказал Игорь Лепеха.

Но не только электросамокатов касается законопроект. Предусматривается создание государственной монополии на изготовление документов, предоставляющих право управлять транспортным средством, и номерных знаков для транс­портных средств. Депутат Ажар Сагындыкова поинтересовалась, насколько это необходимо.

Екатерина Смышляева необходимость этого объяснила коллапсом, который создала частная компания, выигравшая тендер на изготовление водительских удостоверений и государственных номеров.

– Данная компания отказалась выполнять свои обязательства. И тогда несколько месяцев водители не могли получить соответствующие документы. Дело в том, что исторически так и было: частная компания уже была на рынке, но было очень много недовольства и публикаций в СМИ. Эта частная компания и была монопольной. То есть это был дорогостоящий бизнес на дорогостоящем оборудовании. Поэтому на рынок выходила только одна компания, и ее обвиняли в аффилированности с МВД и так далее, – объяснила Смышляева.

По ее словам, после того как на рынок пришла государственная организация, а это организация, подведомственная МВД, желающих составить ей конкуренцию и изготавливать документы уже нет. И теперь эта же организация будет изготавливать водительские права и государственные номера.

Необходимость введения госмонополии в этой сфере депутат объяснила также тем, что процесс изготовления документов связан с персональными данными и секретной информацией.

– Это уже вопрос национальной безопас­ности. Поэтому мы считаем необходимым, что в данном случае в интересах безопас­ности государства и наших граждан, чтобы данные виды документов также изготавливались в рамках госмонополии. Тем более что цена на такие документы будет всегда фиксирована, – заключила Екатерина Смышляева.

Депутаты также ратифицировали дополнительное соглашение к Соглашению между Рес­публикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года. Документ представил министр внут­ренних дел Марат Ахметжанов. По его информации, упрощается порядок получения разрешения на постоянное проживание для священнослужителей, прибывших на длительный срок для служения в каком-либо из субъектов католической церкви в Казах­стане. В частности, исключаются требования о подтверждении платежеспособности и места проживания. Они заменяются на письменные обязательства католической церкви.

В завершение пленарного заседания мажилисмены направили ответственным государственным органам ряд депутатских запросов по актуальным социально-экономическим темам.

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