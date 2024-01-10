Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Австралии

В 1/8 финала она обыграла представительницу Испании Кристину Бучу в двух сетах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: adelaideinternational.com.au

В австралийской Аделаиде только что закончился матч 1/8 финала турнира категории WTA-500, в котором встретились первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и 61-я ракетка мира испанка Кристина Буча.

Матч на центральном корте комплекса «Мемориал Драйв», продолжавшийся 1 час 32 минуты, завершился победой теннисистки из Казахстана со счётом 6:3, 7:5.

Рыбакина совершила 11 эйсов против одного у соперницы, при этом казахстанка допустила 4 двойные ошибки, а испанка - 3.

В четвертьфинале казахстанская теннисистка сыграет с победительницей противостояния россиянок Екатерины Александровой и Вероники Кудерметовой.

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $ 922 573 завершится 13 января.