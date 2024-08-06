Элеваторы готовятся к приему зерна

Общая мощность емкостей хранения зерна в регионе, включая возможности сельхозформирований, составляет 6,9 млн тонн. В регионе действуют 332 зерносушилки общей производительностью 10,6 тыс. тонн⁄час, проинформировало управление сельского хозяйства.

Хлебоприемные предприятия области уже ведут подготовительные работы к приему нового урожая: проводят ремонт технологического оборудования, поверяют автомобильные и железнодорожные весы, лабораторное оборудование, готовят складские и элеваторные емкости, зачищают и химически обрабатывают их против амбарных вредителей.

Готовность хлебоприемных предприятий составляет уже 80–85%. Как заверили в управлении сельского хозяйства, к началу уборки все элеваторы будут готовы.