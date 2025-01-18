Ели съедят олени

Статьи
74
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

По осени – желуди, а зимой, после празднования Нового года, елки принимает от неравнодушных граждан алматинский зоопарк.

фото Юрия Беккера

Администрация зоопарка уже традиционно призвала горожан сдавать «отработавшие» новогодние ели для животных. Призыв этот прозвучал отнюдь не из-за дефицита кормов. Животные в вольерах не голодают, они питаются в соответствии с рекомендуемым рационом. Но ведь все знают, какое большое количество сосновых деревьев выбрасывается в январе на мусорки... К слову, в течение ряда лет, когда начинают опадать с дубов созревшие желуди, алматинцев также просят собирать их и сдавать в зоопарк. Это любимое лакомство диких животных.

На этот раз акция проходила под лозунгом «Сдай елку!». Полученные деревья сотрудники зоопарка пообещали размес­тить в вольерах оленей, косуль, яков, хорьков. Как заверяют специалисты, животные с большим интересом воспринимают новые объекты в своей среде. Они исследуют елки, обнюхивают их, пробуют на вкус, прыгают через них, грызут ветки, кору, играют с ними. При этом есть ряд требований к виду и качеству елок. Они должны быть естественного цвета, без плесени, еще с иголочками и, разумеется, без мишуры и игрушек.

Кстати, к принимаемым желудям требования тоже имеются: они должны быть чистыми, сухими и спелыми. Также нельзя, чтобы они подвергались обработке ядохимикатами и пес­тицидами. За три килограмма сданных в зоопарк желудей горожане получали детский билет на посещение зоопарка, а за семь килограммов – взрослый. В урожайные годы население сдавало до семи тонн желудей. В зоопарке их использовали при кормлении ланей, косуль, оленей, кабанов, сайгаков и даже жирафов и верблюдов.

Что касается елок, то, учитывая, что они принимаются только в зоопарке, большого наплыва желающих не ожидается. Не каждый готов ехать в зоопарк через весь город с елкой, да и не каждая ель войдет в легковой автомобиль. Поэтому было бы уместно расширить границы приема деревьев, хотя бы по районам города. Тогда и елей соберут больше, и, что немаловажно, больше будет людей, которые приобщатся к благому делу – помощи животным.

#Алматы #акция #зоопарк #желуди #Новый год #елки

Популярное

Все
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Что значит оставаться человеком?
Ели съедят олени
Высокая честь – готовить кадры системы национальной безопасности
Знакомые с детства мелодии
Закон Республики Казахстан
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Чтобы не потерять себя
Триумф на родине Болливуда
Разработка старшеклассника поможет диагностировать кожные заболевания
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Очередной сезон обучения в Школе аналитики стартовал в Сенате
Суд Нью-Йорка приговорил Трампа по делу Сторми Дэниэлс
Закон Республики Казахстан
Минсельхоз опроверг слухи о манипуляциях с данными об урожае зерновых
В Костанае половина проектов по программе «Бюджет народного участия» в 2024-м не реализована
Умная система будет вычислять «зайцев» в столичных автобусах
Анастасия Городко – двукратная чемпионка мира среди юниоров
«Сигнальные» штрафы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Знакомые с детства мелодии
«Отбасы банк» трансформируют в институт развития
Алматы: установлен памятник мэтру, вручены государственные …
Сенаторы готовят поправки в закон о поддержке людей с особы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]