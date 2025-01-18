Ели съедят олени Статьи 18 января 2025 г. 0:00 74 Николай Жоров старший корреспондент отдела информации и права По осени – желуди, а зимой, после празднования Нового года, елки принимает от неравнодушных граждан алматинский зоопарк. фото Юрия Беккера Администрация зоопарка уже традиционно призвала горожан сдавать «отработавшие» новогодние ели для животных. Призыв этот прозвучал отнюдь не из-за дефицита кормов. Животные в вольерах не голодают, они питаются в соответствии с рекомендуемым рационом. Но ведь все знают, какое большое количество сосновых деревьев выбрасывается в январе на мусорки... К слову, в течение ряда лет, когда начинают опадать с дубов созревшие желуди, алматинцев также просят собирать их и сдавать в зоопарк. Это любимое лакомство диких животных. На этот раз акция проходила под лозунгом «Сдай елку!». Полученные деревья сотрудники зоопарка пообещали разместить в вольерах оленей, косуль, яков, хорьков. Как заверяют специалисты, животные с большим интересом воспринимают новые объекты в своей среде. Они исследуют елки, обнюхивают их, пробуют на вкус, прыгают через них, грызут ветки, кору, играют с ними. При этом есть ряд требований к виду и качеству елок. Они должны быть естественного цвета, без плесени, еще с иголочками и, разумеется, без мишуры и игрушек. Кстати, к принимаемым желудям требования тоже имеются: они должны быть чистыми, сухими и спелыми. Также нельзя, чтобы они подвергались обработке ядохимикатами и пестицидами. За три килограмма сданных в зоопарк желудей горожане получали детский билет на посещение зоопарка, а за семь килограммов – взрослый. В урожайные годы население сдавало до семи тонн желудей. В зоопарке их использовали при кормлении ланей, косуль, оленей, кабанов, сайгаков и даже жирафов и верблюдов. Что касается елок, то, учитывая, что они принимаются только в зоопарке, большого наплыва желающих не ожидается. Не каждый готов ехать в зоопарк через весь город с елкой, да и не каждая ель войдет в легковой автомобиль. Поэтому было бы уместно расширить границы приема деревьев, хотя бы по районам города. Тогда и елей соберут больше, и, что немаловажно, больше будет людей, которые приобщатся к благому делу – помощи животным. #Алматы #акция #зоопарк #желуди #Новый год #елки