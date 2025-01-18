Ели съедят олени

Администрация зоопарка уже традиционно призвала горожан сдавать «отработавшие» новогодние ели для животных. Призыв этот прозвучал отнюдь не из-за дефицита кормов. Животные в вольерах не голодают, они питаются в соответствии с рекомендуемым рационом. Но ведь все знают, какое большое количество сосновых деревьев выбрасывается в январе на мусорки... К слову, в течение ряда лет, когда начинают опадать с дубов созревшие желуди, алматинцев также просят собирать их и сдавать в зоопарк. Это любимое лакомство диких животных.

На этот раз акция проходила под лозунгом «Сдай елку!». Полученные деревья сотрудники зоопарка пообещали размес­тить в вольерах оленей, косуль, яков, хорьков. Как заверяют специалисты, животные с большим интересом воспринимают новые объекты в своей среде. Они исследуют елки, обнюхивают их, пробуют на вкус, прыгают через них, грызут ветки, кору, играют с ними. При этом есть ряд требований к виду и качеству елок. Они должны быть естественного цвета, без плесени, еще с иголочками и, разумеется, без мишуры и игрушек.

Кстати, к принимаемым желудям требования тоже имеются: они должны быть чистыми, сухими и спелыми. Также нельзя, чтобы они подвергались обработке ядохимикатами и пес­тицидами. За три килограмма сданных в зоопарк желудей горожане получали детский билет на посещение зоопарка, а за семь килограммов – взрослый. В урожайные годы население сдавало до семи тонн желудей. В зоопарке их использовали при кормлении ланей, косуль, оленей, кабанов, сайгаков и даже жирафов и верблюдов.

Что касается елок, то, учитывая, что они принимаются только в зоопарке, большого наплыва желающих не ожидается. Не каждый готов ехать в зоопарк через весь город с елкой, да и не каждая ель войдет в легковой автомобиль. Поэтому было бы уместно расширить границы приема деревьев, хотя бы по районам города. Тогда и елей соберут больше, и, что немаловажно, больше будет людей, которые приобщатся к благому делу – помощи животным.