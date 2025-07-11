Фото предоставлено пресс-службой Министерства обороны РК

Сложная, но яркая судьба

В последние дни мая по всей стране ежегодно проводятся мероприятия, связанные с именем Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы № 1, первого минист­ра обороны Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. В этом году ему исполнился бы 101 год. Пример служения Родине Сагадата Кожахметовича может быть образцом не одному поколению казахстанцев.

Говоря о нем, вспоминается известное выражение Бауыржана Момышулы: «Человек с чистым сердцем покорит любую высоту». Как и у многих людей того времени, судьба Сагадата Кожахметовича была сложной, но яркой.

Родился он 25 мая 1924 года в ауле Косым. В годы коллективизации несколько семей переехали в село Дворянка, которое впоследствии стало совхозом «Трудовое». Там и прошло раннее детство будущего министра обороны. Сейчас поселок носит название Енбек Аккольского района Акмолинской области.

Эта короткая информация может рассказать о многом. Те годы стали одним из драматических периодов в истории нашей страны, ломался традиционный образ жизни казахов, жителей аулов принуждали переходить к оседлости, с недовольными жестоко расправлялись.

За месяц до рождения Сагадата умер отец. Когда ему исполнилось шесть лет, скончалась мать Айса. Родителей ему и сестрам заменил старший брат Сагит. Целеустремленность юного Сагадата проявилась очень рано, в школе он за один год окончил два класса. Тяжелое детство, необходимость заниматься физическим трудом с ранних лет закалили характер, именно тогда в нем вырабатывались те качества, которые ­проявятся в военные годы.

Когда началась Вторая мировая война, брата Сагита призвали на фронт, и очень скоро пришло сообщение о его гибели. Сагадат Кожахметович тогда работал в колхозной бригаде учетчиком и все время рвался на фронт.

В 1942 году он был призван и направлен в Туркменистан, в пулеметное училище в городе Кушке. И после его окончания от отрогов Северного Кавказа прошагал через всю Европу, встретив победу в Берлине в должности комбата. Его батальон участвовал в кровопролитных боях при захвате штаба гестапо и штурме Рейхстага.

В 19 лет Сагадат Кожахметович командовал взводом, в котором служили умудренные жизненным и воинским опытом солдаты. Многие бойцы годились взводному в отцы, но обладавший твердым характером Сагадат завоевал в кровопролитных боях непререкаемый авторитет, и очень скоро ему доверили роту.

В феврале 1945 года во время боев на территории Польши нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза. А в апреле Сагадат Нурмагамбетов был представлен ко второй медали «Золотая Звезда».

Как писали в представлении командиры, западнее Кюстрина батальон майора Нурмагамбетова, прорвав оборону немцев, занял пять линий траншей, дав возможность ввода танков и остальных батальонов. Развивая дальнейший успех боя за восточную окраину Гузова, его бойцы завязали уличные бои, за три часа овладели северо-восточной окраиной города. Были уничтожены 200 гитлеровцев, 18 огневых точек, ликвидированы восемь опорных пунктов и захвачены в плен 69 солдат и офицеров.

К сожалению, те, от кого зависело решение о награде, воздержались, вторую медаль «Золотая Звезда» Сагадат Нурмагамбетов так и не получил. Но в истории Казахстана он остался как первый Халық Қаһарманы: 23 мая 1994 года Указом Президента Республики Казахстан ему было присвоено это высокое звание с вручением «Золотой Звезды» № 1.

Ступени командирской лестницы

Через четыре дня в районе Хермесдорфа противник предпринял три контратаки. Майор Нурмагамбетов, проявляя исключительную стойкость и умение, отразил все попытки врага с большими для того потерями в живой силе и технике, выбил противника с занимаемых рубежей, ворвался в город Буков, преодолевая упорное сопротивление крупных групп фаустников и автоматчиков, в трудных условиях уличных боев обеспечил выполнение приказа командования полка.

Еще через пять дней стрелковый батальон Нурмагамбетова первым форсировал реку Шпрее в районе пригорода Трептова и, закрепившись на западном берегу, обеспечил отражение четырех яростных контратак противника. Развивая дальнейший успех, батальон завязал уличные бои с фаустниками и автоматчиками, чем в исключительной мере способствовал овладению пригородом Трептова.

24 апреля 1945 года батальон майора Нурмагамбетова, сломив упорное сопротивление противника, ворвался в Берлин. Мастерски управляя батальоном, в сложных уличных боях с большими группами фаустников и автоматчиков уничтожил свыше 450 и захватил в плен 1 560 гитлеровцев, ликвидировал девять опорных пунктов. В тяжелом бою майор Сагадат Нурмагамбетов был ранен.

В послевоенное время фронтовик окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, затем прошел разные ступени командирской лестницы в оперативном управлении штаба Туркестанского военного округа, командовал мотострелковым полком, был начальником штаба мотострелковой дивизии.

С октября 1969 года занимал должность заместителя командую­щего войсками Среднеазиатского военного округа, в это же время дважды обучался на высших академических курсах руководящего состава Академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В советской армии Сагадату Нурмагамбетову были присвоены воин­ские звания генерал-майора и генерал-лейтенанта.

В 1989 году после расформирования Среднеазиатского военного округа он вышел в отставку в связи с достижением предельного возраста воинской службы, став председателем Казахского республиканского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. Однако в независимом Казахстане в октяб­ре 1991 года Указом Президента вновь был призван на воинскую службу, а 7 мая 1992-го назначен министром обороны Республики Казахстан.

Офицер для солдата – товарищ

В начале 1990-х годов, когда соз­давалась казахстанская армия, среди министров обороны стран Содружества Независимых Государств Сагадат Нурмагамбетов был единственным участником Великой Отечественной войны. Это был высококультурный офицер, на его примере и жизненном опыте учились многие нынешние офицеры и генералы. Каким должен быть человек воен­ный, как его воспитать, какова роль военачальника, отношение к солдату – все это имеет огромное значение для патриотическо­го воспитания казахстанской молодежи.

По воспоминаниям Халық Қаһарманы генерала армии Мухтара Алтынбаева, он нередко пытался разговорить Сагадата Кожахметовича, просил рассказать о фронтовом периоде его жизни. Но тот как-то уходил от разговора.

– Тем, кому довелось служить в подчинении у первого министра обороны Казахстана, известно его кредо: «Офицер для солдата прежде всего боевой товарищ». Оно было сформировано еще в военные годы, когда он носил погоны лейтенанта, – рассказывал Мухтар Алтынбаев.

Также хорошо известно такое его высказывание: «Есть множест­во моментов, когда можно потерять командирский авторитет. А вот к завоеванию его сущест­вует один путь – неустанный каждо­дневный творческий труд. Будьте для подчиненных примером во всем, живите с ними одними помыслами. Досконально изучайте технику и оружие. В бою действуйте решительно и смело, не теряйтесь в самой сложной обстановке. Помните, если поставлена задача, вы должны выполнить ее во что бы то ни стало».

О том, как воевал офицер из Казахстана, рассказывают документы фронтовых лет о боях в Польше: «Действуя в составе штурмового батальона по прорыву сильно укрепленной обороны противника в районе села Выборув 14 января 1945 года отлично обеспечил руководство пулеметной ротой по уничтожению живой силы и техники противника. Во время боя во второй траншее противника, когда выбыл из строя расчет станкового пулемета, капитан Нурмагамбетов, проявляя смелость и отвагу, заменил наводчика и открыл ураганный огонь по вражеской пехоте. На своем участке отбил две

контратаки противника, уничтожил 65 гитлеровцев, а остальных обратил в бегство.

Пулеметная рота капитана Нурмагамбетова, форсировав реку Пилица в районе села Марынка, уничтожила 35 гитлеровцев, шесть огневых пулеметных точек и прочно закрепилась на захваченном плацдарме на левом берегу реки, чем обеспечила дальнейшее продвижение стрелковых рот по захвату населенного пункта Лихоницы. В бою по прорыву обороны противника и дальнейшего развития боевых действий за 14 и 15 января 1945 года пулеметная рота уничтожила до 120 гитлеровцев, 12 огневых пулеметных точек».

Талантливый государственный деятель

На заре независимости нам, конечно, повезло, что такой человек с огромным опытом военного управленца был во власти. Перед руководством Казахстана стоял серьезный вопрос, как собрать национальные военные кадры. Надо было создавать свои Вооруженные силы, а многие выходцы из республики служили на огромных просторах когда-то единой страны.

На посту министра обороны Казахстана Сагадат Кожахметович проявил себя не только как опытный военачальник, но и как талантливый государственный деятель. Как человеку, занимавшему ответственный пост, министру нередко нужно было выполнять роль дипломата. К примеру, в процессе военного сотрудничества с оборонными ведомствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики Сагадат Нурмагамбетов встречался с генералом армии Павлом Грачевым и генерал-полковником Чи Хаотянем.

При непосредственном учас­тии Сагадата Нурмагамбетова были приняты многие основополагающие законы в сфере обороны. В 1992–1994 годы были сформированы Войска противовоздушной обороны, Военно-воздушные силы и Сухопутные войска ВС РК, которые состояли из трех видов – Сил общего назначения, Сил воздушной обороны и Сил охраны Государственной границы.

Сагадата Кожахметовича отличали способность к стратегическому мышлению, умение выделить главное направление, высокий интеллект, широта мышления, глубокое знание людей и колоссальная работоспособность. Богатый жизненный и военный опыт Сагадата Нурмагамбетова были крайне востребованными в трудное время создания Вооруженных сил страны.

Не зря говорят, что ветераны в запас не уходят. Сагадат Кожахметович и на заслуженном отдыхе оставался в строю. Он ушел из жизни в 2013-м на 89-м году. Его похоронили на Кенсайском кладбище в Алматы.