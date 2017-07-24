Энергия танго, футбола, маламбо...

От имени Правительства нашей страны к гостям обратился министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, поздравивший аргентинцев с Днем независимости, который отмечался 9 июля.

– Для нас Аргентина – это страна с впечатляющими контрастами, живописной природой, дружелюбным народом, богатой культурой. Это страна, подарившая миру таких великих людей, как Хорхе Луис Борхес и Хулио Кортасар. Это родина грациозного танго, популярного во всех уголках планеты. Легенды мирового футбола Марадона и Месси почитаемы казахстанскими любителями спорта, – сказал Даурен Абаев.

Несмотря на то что наши страны разделяют десятки тысяч километров, у Казахстана и Аргентины много общего, отметил министр, это и соседство в списке самых крупных по территории стран, и схожие духовные ценности и традиции: гостеприимство, почтение к старшему поколению, стремление к новым горизонтам познания...

В свою очередь министр науки и инновационного производства Аргентины Лино Баранао поблагодарил организаторов выставки и Правительство Казахстана за предоставленное место для экспозиции. Он отметил, что научно-техническая политика страны основывается на трех стратегических платформах – это био-, нано- и технология информации и коммуникаций. Большую роль играют биоэкономика и исследования в области морских наук.

– Обеспечение энергетического развития – важнейшая задача, стоящая перед миром, – сказал он. – Мы стремимся к поиску альтернативных решений, направленных на улучшение окружающей среды, и снижению рисков для нее. Достижению целей по улучшению позиций ВИЭ благоприятствует и географическое положение Аргентины, богатой солнечной, а также ветровой, геотермальной и водной энергией.

Министр федеральной системы средств массовой информации и общественного мнения, комиссар аргентинского павильона Эрнан Ломбарди назвал энергию будущего одним из приоритетов своей страны.

– Действующая администрация делает первые шаги в этом процессе, чтобы модифицировать нашу энергетическую матрицу для увеличения использования возобновляемых источников энергии. Мы глубоко обеспокоены будущим планеты и осознаем необходимость развития новых энергетических источников для нахождения баланса между развитием экономики и устойчивым развитием, – заявил он.

Эрнан Ломбарди также поделился планами по организации ЭКСПО-2023:

– Город Буэнос-Айрес выдвинул свою кандидатуру на право проведения специализированной выставки «ЭКСПО» в 2023 году. Предложенный проект посвящен теме «Творческие индустрии в эпоху цифровой конвергенции». Этой тематикой мы подчеркиваем, что наша политика должна быть направлена на расширение потенциала каждого человека.

После официальной части гостей праздника порадовало выступление танцевальной пары, сумевшей передать всю красоту и энергетику знаменитого аргентинского танго. Теплыми аплодисментами встретил зал и танцоров маламбо. Стиль этого типично мужского танца родился в аргентинских пампасах приблизительно в 1600 году. В маламбо нет вокального сопровождения, а в музыке, под которую его танцуют, главное – ритм.

В завершение Национального дня официальная делегация посетила павильоны Казахстана и Аргентины.