ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана

Фото пресс-службы ЕНУ им. Гумилева

Сразу 3 дисциплины ЕНУ вошли в топ-100 международного рейтинга. Это является наилучшим показателем среди вузов в Казахстане. Всего в ранжировании участвовало 1 595 университетов из 161 страны. Качество дисциплин, преподаваемых в университетах мира, оценило британское агентство Quacquarelli Symonds.

22 марта опубликованы результаты предметного рейтинга QS World University Rankings by Subjects 2023. Ведущий университет страны не только уверенно укрепил позиции, но и расширил свое представительство – с 11 в прошлом году до 17 в этом году. Евразийский национальный университет представлен в 14 предметных и 3 отраслевых рейтингах.

ЕНУ продемонстрировал рекордные успехи среди казахстанских вузов, включенных в топ-100 предметного рейтинга. В первую сотню вошли 3 дисциплины ЕНУ - «Современные языки» - 88 позиция, «Лингвистика» - 94 место и по предмету «Гостеприимство и управление отдыхом» университет удержал свою прошлогоднюю позицию в диапазоне 51-100. Высокие результаты достигнуты благодаря значительно улучшенным показателям по количеству цитирований на одну публикацию и репутации среди работодателей.

ЕНУ также вошел в топ-200 мирового рейтинга по предметам «Искусство и Дизайн» (150 место), «Английский язык и литература» (топ 101-150), «Философия» (топ 151-200), «Право и юриспруденция» (топ 151-200) и «Политика и международные исследования» (топ 151-200).

По многим показателям ЕНУ им. Л.Н. Гумилева улучшил прошлогодние результаты, поднявшись на десятки ступеней: по предмету «Искусство и гуманитарные науки» продвинулся вверх с 257 на 150 место, «Социальные науки и Менеджмент» - с 323 на 256 место, «Экономика и Эконометрика» - из топ-400 в топ-350, «Бизнес и менеджмент» - из топ-550 в 450.

Университет в этом году впервые представлен в рейтинге QS в отраслевой области «Инженерия и технологии», по предметам «Современные языки», «Английский язык и литература», «Философия», «Археология» и «Компьютерные науки и информационные системы».

Всего в ранжировании участвовало 1595 университетов из 161 страны, среди них 8 отечественных вузов. ЕНУ по предметам «Гостеприимство и управление отдыхом», «Искусство и дизайн», «История», «Лингвистика», «Бизнес и менеджмент», «Юриспруденция» и «Политика и международные исследования» занимает первое место в Казахстане.

В ходе проведения предметного рейтинга оцениваются репутация университета среди академических экспертов и работодателей, цитирование научных исследований ученых, индекс Хирша публикаций и индекс Международной исследовательской сети.

Необходимо отметить, что ЕНУ с 2017 года присутствует в предметных рейтингах QS.