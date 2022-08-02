Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Общество
Ербол Нургалиев покинул пост главы комитета в Минтруда

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Нургалиев Ербол Жолдаспекович освобожден от должности председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции согласно поданному заявлению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Ербол Нургалиев родился в 1975 году в Семипалатинской области. Имеет два высших образования, магистр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем средней школы им. В.И.Чапаева Жарминского района Семипалатинской области.

В 2002 году занимал должность заведующего отделом внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Жарминского района ВКО.

С ноября 2002 по апрель 2011 гг. работал завотделом внутренней политики Аппарата акимата, помощником акима, заместителем акима Жарминского и Кокпектинского районов в ВКО.

В апреле 2011 года был назначен начальником управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области.

С декабря 2015 года трудился руководителем управления внутренней политики Актюбинской области.

В 2017 году назначен заместителем акима Актюбинской области.

В 2018-2019 годы работал в должности заведующего сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК.

С сентября 2019 года и по настоящее время – председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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