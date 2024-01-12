Эргономичная конструкция

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Андрей Кратенко

Новейший ангиограф «Azurion 7» установили в кардиоцентре Северо-Казахстанской области.

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Возможности у нового аппарата очень широкие. С его помощью кардиохирурги проводят высокотехнологичные операции на сердце и сосудах. Благодаря 3D-изображению улучшились диагностика и лечение инфарктов, инсультов и других заболеваний.

В кардиоцентре это уже второй ангиограф. Установка еще одного аппарата идет в многопрофильной городской больнице.

– В 2024 году на приобретение медицинского оборудования для Северо-Казахстанской области выделено 5,1 миллиарда тенге, – сообщил глава региона Гауез Нурмухамбетов. – Больницы пополнятся аппаратами УЗИ экспертного класса, цифровыми рентгенами, ИВЛ, флюорографами и наркозно-дыхательными приборами.

Новая ангиографическая установка позволит визуально сопровождать все хирургические вмешательства. Обучающий тренинг для кардиохирургов проводился с участием международных специалистов в режиме реального времени. Под их наблюдением прошли 10 операций разного профиля. В обычное время в кардиоцентре проходят 15–20 операций в сутки.

– Стараемся оказать помощь всем, – сказал заведующий отделением областного кардиологического центра Дмитрий Тё. – Эргономичная конструкция ангиографической системы делает возможным получение четких и качественных проекций. Благодаря внедрению высоких технологий и диагностике ишемических заболеваний смерт­ность от инфаркта уменьшилась в два раза.

#медицина #СКО #аппарат #кардиоцентр #Azurion 7 #ангиограф

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