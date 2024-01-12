Эргономичная конструкция Свежий выпуск 12 января 2024 г. 1:43 78 Андрей Кратенко Новейший ангиограф «Azurion 7» установили в кардиоцентре Северо-Казахстанской области. фото автора Возможности у нового аппарата очень широкие. С его помощью кардиохирурги проводят высокотехнологичные операции на сердце и сосудах. Благодаря 3D-изображению улучшились диагностика и лечение инфарктов, инсультов и других заболеваний. В кардиоцентре это уже второй ангиограф. Установка еще одного аппарата идет в многопрофильной городской больнице. – В 2024 году на приобретение медицинского оборудования для Северо-Казахстанской области выделено 5,1 миллиарда тенге, – сообщил глава региона Гауез Нурмухамбетов. – Больницы пополнятся аппаратами УЗИ экспертного класса, цифровыми рентгенами, ИВЛ, флюорографами и наркозно-дыхательными приборами. Новая ангиографическая установка позволит визуально сопровождать все хирургические вмешательства. Обучающий тренинг для кардиохирургов проводился с участием международных специалистов в режиме реального времени. Под их наблюдением прошли 10 операций разного профиля. В обычное время в кардиоцентре проходят 15–20 операций в сутки. – Стараемся оказать помощь всем, – сказал заведующий отделением областного кардиологического центра Дмитрий Тё. – Эргономичная конструкция ангиографической системы делает возможным получение четких и качественных проекций. Благодаря внедрению высоких технологий и диагностике ишемических заболеваний смертность от инфаркта уменьшилась в два раза. #медицина #СКО #аппарат #кардиоцентр #Azurion 7 #ангиограф