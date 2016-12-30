Ерлан Идрисов назначен послом Казахстана в Великобритании

Политика
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Ксения Воронина
Фото с сайта youtube.com
Бывший глава МИД РК Ерлан Идрисов назначен послом Республики Казахстан в Великобритании. Об этом сообщил Глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с руководящим составом Министерства иностранных дел, передает Kazpravda.kz.



Президент поблагодарил Ерлана Идрисова за проделанную работу на посту руководителя ведомства.

Напомним, что указом Главы государства 28 декабря он был освобожден от должности, а Кайрат Абдрахманов назначен новым министром иностранных дел РК.

Отметим, что Ерлан Идрисов впервые был назначен руководителем МИД в 1999 году и пробыл на этой должности до 2002 года. Затем в 2012 году вновь возглавил ведомство, был переназначен в 2014, 2015 и 2016 годах.

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