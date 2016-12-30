Ерлан Идрисов назначен послом Казахстана в Великобритании

Бывший глава МИД РК Ерлан Идрисов назначен послом Республики Казахстан в Великобритании. Об этом сообщил Глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с руководящим составом Министерства иностранных дел, передает Kazpravda.kz.
Президент поблагодарил Ерлана Идрисова за проделанную работу на посту руководителя ведомства.
Отметим, что Ерлан Идрисов впервые был назначен руководителем МИД в 1999 году и пробыл на этой должности до 2002 года. Затем в 2012 году вновь возглавил ведомство, был переназначен в 2014, 2015 и 2016 годах.