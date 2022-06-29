Ерлан Карин принял участие в международной конференции

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин выступил на Международной конференции «Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы», организованной Казахстанским институтом стратегических исследований, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В работе конференции принимают участие руководители институтов стратегических исследований стран Центральной Азии, ведущие аналитики, занимающиеся актуальными проблемами развития региона.

В своем выступлении Ерлан Карин отметил, что многосторонний диалог на высоком экспертном уровне способствует формированию общего понимания региональных проблем и вызовов и выработке единых подходов для их решения.