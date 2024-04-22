Какие поправки по игорному бизнесу и лотерейной деятельности одобрил Мажилис

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, а также сопутствующие поправки в КоАП, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, проекты инициированы депутатами Парламента в рамках реализации поручения главы государства по усилению борьбы с игровой зависимостью среди населения.

Законопроект направлен на совершенствование законодательства в части защиты граждан от формирования игровой зависимости (лудомании) при участии в азартных играх и (или) пари.

В частности, законопроектом предусматривается повышение возрастного ценза на участие в азартных играх и (или) пари для физических лиц с 21 года до 25 лет, установление запрета лицам, находящимся в едином реестре должников, а также запрет наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, рекламы в масс-медиа, в периодических печатных изданиях, кино-, видео- и справочном обслуживании.

При этом, остается разрешенной реклама в месте расположения букмекерской конторы и (или) тотализатора, внутри спортивных сооружений, на экипировке спортсменов и спортивных теле-, радиоканалах, интернет-ресурсах, специализирующихся на освещении спортивных событий.

Вводится автоматизированная интеграция аппаратно-программных комплексов с действующими информационными системами Комитета государственных доходов, устанавливается запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии.

Также вводится уголовная ответственность за организацию деятельности электронного казино и интернет-казино.

Кроме того, регулируется вопрос мест распространения (реализации) лотерейных билетов (электронных лотерейных билетов), а именно, через лотерейные терминалы, нестационарные торговые объекты, отделения почтовой связи Национального оператора почты и отделения оператора лотереи.

Предлагается установление запрета на распространение лотерейных билетов и установку терминалов в жилых домах и общежитиях, в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, в организациях образования, в культовых зданиях и сооружениях.

Поправки в КоАП направлены на усиление административной ответственности за нарушение законодательства по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.

В частности, предусматривается административная ответственность организаторов игорного бизнеса за допуск к участию лиц в возрасте до 25 лет, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари, распространение или размещение тотализатором, букмекерской конторой рекламы, не соответствующей положениям законодательства РК об игорном бизнесе, несоблюдение организатором игорного бизнеса требований по размещению в игорных заведениях, помещениях букмекерской конторы и тотализатора, кассах казино и зала игровых автоматов, кассах и электронных кассах букмекерской конторы и тотализатора, собственных интернет-ресурсах предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари.