Ерлан Оразбай освобожден от должности заместителя управляющего делами президента РК

Указы и распоряжения
58
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Этот пост он занимал с декабря 2019 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распоряжением главы государства Оразбай Ерлан Сапарович освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.

Ерлан Оразбай родился 13 ноября 1979 года в г. Чирлик Ташкентской области, Узбекистан. Окончил Университет «Туран Астана» (2011) и Казахский университет технологии и бизнеса (2016), магистр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2002 году официантом дома приемов «Салтанат Сарайы» РГП «Дирекция государственных резиденций» Управления делами Президента РК.

С 2004 по 2005 год работал официантом столовой №1 РГП «Дирекция государственных резиденций» Управления делами Президента РК.

С 2005 по 2012 год - официант столовой резиденции «Акорда» РГП «Дирекция государственных резиденций» Управления делами Президента РК.

С 2012 по 2013 год - метрдотель столовой №1 РГП «Дирекция государственных резиденций» Управления делами Президента РК, метрдотель резиденции «Кызылжар» РГП «Караоткел» Управления делами Президента РК.

В 2013 - 2017 годы - директор РГП «Караоткел» Управления делами Президента РК.

С 2017 по 2019 год - заместитель директора РГП «Дирекция государственных резиденций» Управления делами Президента РК.

26 декабря 2019 года был назначен заместителем Управляющего делами Президента РК.

 

#распоряжение #должность #заместитель #освобождение #УПД #Ерлан Оразбай #управляющий

Популярное

Все
Возврат активов: во благо народа и национальной экономики
Уходящий год стал показательным для строительного сектора республики
Бдительность без праздников и выходных
В столице подвели итоги 2023 года в сфере туризма
«Арлан» уже не обойти
Заманчивые перспективы
Реформы для развития
Зеленый уголок на месте мини-рынка стал лучшим подарком шымкентцам к Новому году
Селам возвращают пастбища
Помощь особенным детям
Умеренность, баланс и забота о здоровье
И в дождь, и в снег
Чтобы сделать семьи счастливыми
В благодарность за спасение
Достичь бюджетной гармонии
В гости к сказке
Спецпособие по SMS
Расходы нужно подтверждать!
Итоги года: строительство нового жилья и модернизация инфраструктуры ЖКХ
Призвана призванием
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Алдар Косе и все-все-все
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Токаев подписал два закона
Найти работу в проактивном формате
ВОЗ сообщила о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
По вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев
Спецсоцвыплату будут получать работники вредных производств в РК – подписан закон
Монополисты вернули казахстанцам 20 млрд тенге
Volkswagen превратит Golf GTI в электромобиль
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Кайрат Сунтаев освобожден от должности заместителя министра…
Спецсоцвыплату будут получать работники вредных производств…
Президент подписал план действий в области прав человека и …
Касым-Жомарт Токаев утвердил республиканский бюджет на 2024…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]