Ерлан Оразбай освобожден от должности заместителя управляющего делами президента РК

Этот пост он занимал с декабря 2019 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распоряжением главы государства Оразбай Ерлан Сапарович освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.

Ерлан Оразбай родился 13 ноября 1979 года в г. Чирлик Ташкентской области, Узбекистан. Окончил Университет «Туран Астана» (2011) и Казахский университет технологии и бизнеса (2016), магистр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2002 году официантом дома приемов «Салтанат Сарайы» РГП «Дирекция государственных резиденций» Управления делами Президента РК.

С 2004 по 2005 год работал официантом столовой №1 РГП «Дирекция государственных резиденций» Управления делами Президента РК.

С 2005 по 2012 год - официант столовой резиденции «Акорда» РГП «Дирекция государственных резиденций» Управления делами Президента РК.

С 2012 по 2013 год - метрдотель столовой №1 РГП «Дирекция государственных резиденций» Управления делами Президента РК, метрдотель резиденции «Кызылжар» РГП «Караоткел» Управления делами Президента РК.

В 2013 - 2017 годы - директор РГП «Караоткел» Управления делами Президента РК.

С 2017 по 2019 год - заместитель директора РГП «Дирекция государственных резиденций» Управления делами Президента РК.

26 декабря 2019 года был назначен заместителем Управляющего делами Президента РК.