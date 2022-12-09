Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК

Ранее он был помощником президента.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя руководителя Администрации президента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Назначить Баспаева Ернара Женисовича заместителем Руководителя Администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан», - сообщила пресс-служба президента.

Ернар Баспаев родился в 1979 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. По специальности юрист, бакалавр экономики и бизнеса, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом Комитета по авторским правам Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2002 по 2006 годы работал главным специалистом, заместителем начальника Управления по организации работы по регистрации населения Комитета регистрационной службы Министерства юстиции.

В 2006-2010 годы являлся начальником Управления Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде. Работал заведующим сектором, заместителем заведующего отделом аппарата Верховного суда.

В 2010 году назначен руководителем Департамента юстиции по Атырауской области.

В 2013-2019 годы являлся руководителем аппарата акима Атырауской области.

В 2019-2022 годы работал государственным инспектором Администрации президента Республики Казахстан, с апреля 2022-го – помощником президента Республики Казахстан – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что экс-замруководителя АП Малик Мурзалин назначен послом Казахстана в Грузии.