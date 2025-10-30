Ержан Бабакумаров убит в Астане

Происшествия,Криминал
119

По информации столичного департамента полиции, бывший замакима г. Алматы скончался минувшей ночью в результате избиения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Как сообщили в ДП Астаны, предварительно установлено, что между ранее знакомыми лицами возник словесный конфликт, который перешёл в драку. В результате полученных травм 56-летний мужчина скончался.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворён в ИВС. Проводится досудебное расследование.

Ержану Бабакумарову было 56 лет. В разные годы он руководил Службой центральных коммуникаций, работал в канцелярии премьер-министра, был советником Президента Касым-Жомарта Токаева и позже заместителем акима Алматы.

В конце января этого года Бабакумарова задержали в Астане за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Суд постановил назначить экс-чиновнику 15 суток административного ареста с лишением права управления транспортными средствами на семь лет.

#убийство #ДП #избиение #Бабакумаров

Популярное

Все
В рамках официального визита в Казахстан Президент Финляндии Александр Стубб провел лекцию в Maqsut Narikbayev University (MNU)
Технический колледж: практика и трудоустройство
Возобновляемая энергетика – флагман зеленого перехода
Инициативы Национального курултая реализуются
«Цифра» на вооружении районной полиции
Еще два медобъекта открылись в регионе
Не инвесторы, а строители финпирамид
Вкус апорта в осеннем парке
К согласию – через этномедиацию
Наследие не для «черных копателей»
«Алматинская осень» неповторима!
Энциклопедия столичной жизни
Лучшие чтецы стихов Абая
В извечном стремлении к свободе
Дороги творчества
Тепло ее сердца – лекарство для людей
Шанс на новую жизнь
Цифровая ловушка
В конгресс США внесут законопроект против испытаний ЯО
Четыре человека стали жертвами «Мелиссы» на Ямайке
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Не хватило опыта для победы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

Круизный лайнер оставил пассажирку на необитаемом острове
Власти Бразилии подтвердили смерть 121 человека в Рио-де-Жа…
Двух грабителей парижского Лувра задержали во Франции
Четыре человека стали жертвами «Мелиссы» на Ямайке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]