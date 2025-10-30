По информации столичного департамента полиции, бывший замакима г. Алматы скончался минувшей ночью в результате избиения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Как сообщили в ДП Астаны, предварительно установлено, что между ранее знакомыми лицами возник словесный конфликт, который перешёл в драку. В результате полученных травм 56-летний мужчина скончался.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворён в ИВС. Проводится досудебное расследование.

Ержану Бабакумарову было 56 лет. В разные годы он руководил Службой центральных коммуникаций, работал в канцелярии премьер-министра, был советником Президента Касым-Жомарта Токаева и позже заместителем акима Алматы.

В конце января этого года Бабакумарова задержали в Астане за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Суд постановил назначить экс-чиновнику 15 суток административного ареста с лишением права управления транспортными средствами на семь лет.