С наступлением благоприятных погодных условий в городе начались работы по благоустройству и озеленению, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о работе по благоустройству, которая будет проводиться летом текущего года, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«С наступлением благоприятных погодных условий в городе начались работы по благоустройству и озеленению. В текущем году планируем высадить порядка миллиона зеленых насаждений (деревья, кустарники, сеянцы и др). Также во всех районах благоустроим общественные пространства (парки, скверы, бульвары) и дворы. Во время объезда посетил ряд точек в районах Байконыр и Сарыарка. К примеру, по ул. Валиханова - от пр. Богенбай батыра до ул С. Сейфуллина - после сноса ветхих домов и объектов незаконной торговли планируем обустроить новое общественное пространство для комфорта жителей. Площадь сквера составит 10,5 тыс. квадратных метров, высадим деревья и кустарники, обустроим тротуары», - сообщил Женис Касымбек.

По его словам, на аллее писателей планируется провести масштабные работы по озеленению, в том числе планируется посадка крупномерных деревьев (более 100 шт). В настоящее время на данной аллее активно ведутся работы по подготовке мест для посадки зеленых насаждений.

В районе Сарыарка одно из значимых направлений работы - обновление привокзальной территории и прилегающих улиц. В рамках данного проекта запланировано благоустройство улицы Гете до мечети «Раиса ана»: озеленение территории, установка малых архитектурных форм, обустройство дополнительной парковочной зоны. Также будут обустроены приподнятые пешеходные переходы для повышения безопасности, установлены стационарные болларды.

В 2024 году проведено масштабное обновление части привокзальной территории, включая улицы Биржан Сал и Гете. Здесь были обустроены новые пешеходные тротуары, созданы общественные пространства, высажены зеленые насаждения и др. Значительные изменения коснулись территории перед театром «Жастар», проведены работы по озеленению и внедрена система локального полива.

Работы по благоустройству продолжаются и в текущем году. В рамках обновления исторических улиц Ғұмар Қараш и Мамбетова благоустроена территория площадью 5 га, высажены деревья. Перед филармонией имени Е. Рахмадиева планируется обновить опоры освещения, установить современную уличную мебель и провести реконструкцию подземного перехода с учетом принципов доступности.

Особое внимание уделено реконструкции «Парка иллюзий». Парк станет новым центром притяжения для жителей и молодежи, создавая комфортные условия для отдыха и активного времяпрепровождения. В парке гармонично сочетаются зоны для прогулок, спортивные объекты, детские площадки и беговые дорожки, отвечая потребностям всех возрастных групп. Изюминкой обновленного парка станет современная скейт-площадка. Общая площадь территории составляет 5,5 тыс. м2.