Еще одна «новая волна»

Прокатный рынок Казахстана вышел в 2022 году на допандемийный уровень – 20 миллиардов тенге, из них доля отечественного кино составляет 8 миллиардов.

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В прошлом году у многих отечественных кинокомпаний появилась возможность не только получить государственную финансовую поддержку, но и благодаря питчингу выявить новые кинематографические таланты. Нагляднее всего результаты выглядят в цифрах.

Если «оцифровать» всю работу, то в 2022-м согласно конкурсному отбору государственную финансовую поддержку получили 62 кинопроекта. По итогам года отечественные фильмы завоевали 30 наград на международных кинофестивалях. В 13 странах с успехом прошли Дни казахстанского кино: нашим кинематографистам аплодировали Прага, Париж, Сеул, Мадрид, Берлин, Ташкент, Баку... 12 картин, снятых при поддержке государства, вышли в кинопрокат.

По словам заместителя председателя правления Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК) Бауржана Шукенова, до ноября 2022 года прокатный рынок Казахстана вышел на серьезный уровень – 20 млрд тенге.

– Это почти уровень допандемийного периода, – сказал он. – Было продано 15 миллионов билетов, средняя цена билета составила порядка 1 300 тенге. Из 20 миллиардов 40% собрали в прокате отечественные фильмы. Скажу более конкретно: из 450 картин, вышедших в прокат, 64 – казахстанские. Это 14% от общего количества фильмов, принесших нам 40% валового дохода. Это отличные показатели.

Абсолютный рекорд среди картин, созданных при поддержке государства, принадлежит ленте «Дос-Мукасан». Кинодебют режиссера Айдына Сахамана, посвященный истории легендарной музыкальной группы, собрал в прокате 503 млн тенге.

К слову, в последние годы в отечественной киноиндустрии наблюдается «взрыв» молодых талантов. Так, в 2020–2021 годах при поддержке государства ими было реализовано 33 кинопроекта: 14 художественных, 7 дебютных, 10 короткометражных и два документальных фильма. В 2022-м среди участников конкурса на государственное финансирование молодежь преобладала в секциях «Дебют» – порядка 90%, «Анимация» – 85%, «Социально значимые игровые фильмы» – 70%, «Документальные фильмы, в том числе фильмы-события» – 65%, «Игровой фильм, предназначенный для широкой зрительской аудитории» – 80%.

Примечательно, что на прошедшем в середине декабря МКФ «Евразия» казахстанский кинематограф, как отметили эксперты-киноведы, достиг такого уровня, что для него был выделен отдельный национальный конкурс, а один из дней кинофестиваля прошел под девизом «Дорогу молодым!».

В рамках конкурсных программ с большим успехом прошли показы фильмов талантливых отечественных режиссеров. Критики уже сейчас называют этих ребят «новой волной казахстанского кино».