Ещё одну школу открыли в Астане

В Астане открыли новый корпус при школе-лицее имени Бауыржана Момышулы. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители попечительского совета, педагоги, родители и ученики школы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как отмечается, благодаря принятым мерам удалось разгрузить школу и ликвидировать трехсменку.

«Сегодня открыли новый корпус №53 школы-лицея имени Бауыржана Момышулы. Около трёх лет наша школа работала в трехсменном режиме, в связи с этим возникали проблемы. Данный вопрос был решен открытием нового корпуса, рассчитанного почти на 1000 учеников. Таким образом, школа больше не будет работать в трехсменном режиме», - рассказала директор школы-лицея №53 имени Бауыржана Момышулы Замзагуль Киянова.

В школе в две смены могут обучаться 950 детей. В здании имеется 90 кабинетов. Каждый из них полностью укомплектован, для детей созданы комфортные условия. Оборудованы два спортивных зала, две столовые, медкабинет, учебные кабинеты химии, биологии, информатики, физики.

Также во дворе школы обновлены спортивные площадки для баскетбола, волейбола и футбола.