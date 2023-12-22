Ещё одну школу открыли в Астане

Образование
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Астане открыли новый корпус при школе-лицее имени Бауыржана Момышулы. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители попечительского совета, педагоги, родители и ученики школы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как отмечается, благодаря принятым мерам удалось разгрузить школу и ликвидировать трехсменку.

«Сегодня открыли новый корпус №53 школы-лицея имени Бауыржана Момышулы. Около трёх лет наша школа работала в трехсменном режиме, в связи с этим возникали проблемы. Данный вопрос был решен открытием нового корпуса, рассчитанного почти на 1000 учеников. Таким образом, школа больше не будет работать в трехсменном режиме», - рассказала директор школы-лицея №53 имени Бауыржана Момышулы Замзагуль Киянова.

В школе в две смены могут обучаться 950 детей. В здании имеется 90 кабинетов. Каждый из них полностью укомплектован, для детей созданы комфортные условия. Оборудованы два спортивных зала, две столовые, медкабинет, учебные кабинеты химии, биологии, информатики, физики.

Также во дворе школы обновлены спортивные площадки для баскетбола, волейбола и футбола.

«В этом учебном году завершаем строительство 14 школ. На данный момент в эксплуатацию введены 8 школ, и на следующей неделе будут функционировать 4 школы. Открытие этих школ решает проблемы трехсменных школ. Кроме того, по поручению главы государства в городе ведем реализацию нацпроекта «Комфортная школа». В период с 2024-2025 годы будет построено 24 комфортные школы почти на 90 тысяч ученических мест. Всего же до 2027 года планируется построить порядка 80 школ почти на 200 тыс. ученических мест (в две смены)», - сообщил руководитель Управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев.

#Астана #школа #открытие #здание #корпус

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