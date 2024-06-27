Еще одну ярмарку откроют в Астане

С 29 июня в Астане начнет работу новая сельскохозяйственная ярмарка, она будет расположена вдоль улицы Бейбарыс Султана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата
Новая ярмарка будет располагаться напротив ЖК «Рио-де-Жанейро» (ул. Бейбарыс Султана 23). Она будет открыта для посетителей каждый день с 9:00 до 20:00 часов.
На ярмарке будут представлены разнообразные местные товары, а также продукция Туркестанской, Жамбылской и Акмолинской областей.
Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, качественное мясо, мучные изделия и многие другие продукты сельского хозяйства.
Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 49,73, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.
В акимате отметили, что в столице уже работает ярмарка выходного дня. Она расположена в Сарыаркинском районе по адресу ул. Б. Сокпакпаева, 21. Данная ярмарка работает каждые выходные с 10:00 до 19:00.