Еще одну ярмарку откроют в Астане

Столица
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С 29 июня в Астане начнет работу новая сельскохозяйственная ярмарка,  она будет расположена вдоль улицы Бейбарыс Султана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Новая ярмарка будет располагаться напротив ЖК «Рио-де-Жанейро» (ул. Бейбарыс Султана 23). Она будет открыта для посетителей каждый день с 9:00 до 20:00 часов.

На ярмарке будут представлены разнообразные местные товары, а также продукция Туркестанской, Жамбылской и Акмолинской областей.

Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, качественное мясо, мучные изделия и многие другие продукты сельского хозяйства.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 49,73, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.

В акимате отметили, что в столице уже работает ярмарка выходного дня. Она расположена в Сарыаркинском районе по адресу ул. Б. Сокпакпаева, 21. Данная ярмарка работает каждые выходные с 10:00 до 19:00.

#Астана #товары #ярмарка

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