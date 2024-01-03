Еще скорее, еще лучше Свежий выпуск 3 января 2024 г. 0:00 0 Дина Боранбаева Автопарк медицинских учреждений области Жетысу пополнили 29 новых машин скорой помощи. фото Жениса Ыскабая Торжественное вручение ключей от автомобилей фирмы JAC прошло на Центральной площади Талдыкоргана. Отсюда они сразу отправились во все центральные районные, а также многопрофильную детскую и областную больницы, кардиологический центр и центр психического здоровья. На закуп санитарного автотранспорта для обслуживания вызовов четвертой категории срочности из местного бюджета выделено порядка 750 млн тенге. Каждая машина оснащена кислородными баллонами, регуляторами давления кислорода, леер-поручнями с кронштейнами для инфузионной системы, тележками-каталками и другим необходимым оборудованием. Как отмечает руководитель управления здравоохранения области Арман Джансенгиров, последний раз автопарк во врачебных амбулаториях региона обновляли в 2017 году, и на сегодня его износ составляет 50%. Однако в течение трех лет начиная с нынешнего года планируется его полное обновление, так как повышение качества медицинского обслуживания – один из главных приоритетов. К слову, в преддверии новогоднего праздника в Алакольском районе местный предприниматель Елжан Абдрахманов за счет собственных средств приобрел машину скорой помощи для врачебной амбулатории села Жыланды. #Жетысу #автомобили #вручение #скорая помощь #автопарк #спецтехника