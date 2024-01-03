Еще скорее, еще лучше

Торжественное вручение ключей от автомобилей фирмы JAC прошло на Центральной площади Талдыкоргана. Отсюда они сразу отправились во все центральные районные, а также многопрофильную детскую и областную больницы, кардиологический центр и центр психического здоровья.

На закуп санитарного автотранспорта для обслуживания вызовов четвертой категории срочности из местного бюджета выделено порядка 750 млн тенге. Каждая машина оснащена кислородными баллонами, регуляторами давления кислорода, леер-поручнями с кронштейнами для инфузионной системы, тележками-каталками и другим необходимым оборудованием.

Как отмечает руководитель управления здравоохранения области Арман Джансенгиров, пос­ледний раз автопарк во врачебных амбулаториях региона обновляли в 2017 году, и на сегодня его износ составляет 50%. Однако в течение трех лет начиная с нынешнего года планируется его полное обновление, так как повышение качества медицинского обслуживания – один из главных приоритетов.

К слову, в преддверии новогоднего праздника в Алакольском районе местный предприниматель Елжан Абдрахманов за счет собственных средств приобрел машину скорой помощи для врачебной амбулатории села Жыланды.