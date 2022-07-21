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Если друг оказался вдруг...
Насихат Оркушпаева

На семейчанина оформил кредит его знакомый. Сумма – 700 тыс. тенге. Пострадавший, недолго думая, обратился в полицию.

Случилась эта история в начале июня. 47-летний мужчина и 19-летний юноша друзьями, конечно, не были. Больше – знакомые, но и эту нить общения оборвал денежный вопрос. Пос­ледний как-то пришел к старшему товарищу и говорит: мол, так и так, моя кредитная история плохая, поэтому давай оформлю на тебя банковский заем, а в знак благодарности верну сумму значительно больше той, что возьмем. Неизвестно, каких золотых гор пообещал еще мошенник, но в итоге первый дал «благодетелю» необходимые документы.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали 19-летнего жителя города, при допросе давшего приз­нательные показания, – сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО. – В отношении зло­умышленника была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Мошенничество». Аналогичных случаев по всему Казахстану, как говорится, вагон и маленькая тележка. Злоумышленники могут представляться кем угодно – от полицейского до сотрудника банка второго уровня или любого другого финансового института. Порой обманщики создают официальные страницы в социальных сетях или даже сайты. С первого раза подвох не ощущается. Особенно сложно приходится людям преклонного возраста. Тем не менее каждый казах­станец может свести на нет риск быть жертвой.

«Нужно открыть сайт агентства www.gov.kz, раздел «Финансовые рынки» и далее «Банковский сектор» или «Иные финансовые организации» – это смотря из какой организации с вами связались, из банка или МФО, – говорится на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. – В разделе «Реестры разрешений и уведомлений» представлен список кредитных организаций, которые работают в Казахстане легально и имеют соответствующую лицензию от финансового регулятора. Это означает, что, в случае нарушений с их стороны потребители финансовых услуг могут обратиться за защитой своих прав в агентство, где им обязательно помогут».

Специалисты предупреж­дают: всегда и во всем тщательно перепроверять информацию. Получить консультации можно через мобильное приложение Fingramota Online или посредством звонка в call-центр по короткому номеру 1459 (звонок бесплатный). Лучше потерять 5–10 минут времени на разговоры с экспертами, чем годы на возвращение средств. И важно помнить, дружба – дружбой, а деньги – врозь.

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