Свежий выпуск Если друг оказался вдруг... 21 июля 2022 г. 1:04 Насихат Оркушпаева На семейчанина оформил кредит его знакомый. Сумма – 700 тыс. тенге. Пострадавший, недолго думая, обратился в полицию. Случилась эта история в начале июня. 47-летний мужчина и 19-летний юноша друзьями, конечно, не были. Больше – знакомые, но и эту нить общения оборвал денежный вопрос. Последний как-то пришел к старшему товарищу и говорит: мол, так и так, моя кредитная история плохая, поэтому давай оформлю на тебя банковский заем, а в знак благодарности верну сумму значительно больше той, что возьмем. Неизвестно, каких золотых гор пообещал еще мошенник, но в итоге первый дал «благодетелю» необходимые документы. – В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали 19-летнего жителя города, при допросе давшего признательные показания, – сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО. – В отношении злоумышленника была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Мошенничество». Аналогичных случаев по всему Казахстану, как говорится, вагон и маленькая тележка. Злоумышленники могут представляться кем угодно – от полицейского до сотрудника банка второго уровня или любого другого финансового института. Порой обманщики создают официальные страницы в социальных сетях или даже сайты. С первого раза подвох не ощущается. Особенно сложно приходится людям преклонного возраста. Тем не менее каждый казахстанец может свести на нет риск быть жертвой. «Нужно открыть сайт агентства www.gov.kz, раздел «Финансовые рынки» и далее «Банковский сектор» или «Иные финансовые организации» – это смотря из какой организации с вами связались, из банка или МФО, – говорится на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. – В разделе «Реестры разрешений и уведомлений» представлен список кредитных организаций, которые работают в Казахстане легально и имеют соответствующую лицензию от финансового регулятора. Это означает, что, в случае нарушений с их стороны потребители финансовых услуг могут обратиться за защитой своих прав в агентство, где им обязательно помогут». Специалисты предупреждают: всегда и во всем тщательно перепроверять информацию. Получить консультации можно через мобильное приложение Fingramota Online или посредством звонка в call-центр по короткому номеру 1459 (звонок бесплатный). Лучше потерять 5–10 минут времени на разговоры с экспертами, чем годы на возвращение средств. И важно помнить, дружба – дружбой, а деньги – врозь.